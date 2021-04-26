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研華推英特爾伺服器新品 搶攻5G、AIoT、HPC商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

晶片大廠英特爾（intel）今（26）日在台舉行第3代intel Xeon可擴充處理器平台發表會，工業電腦大廠研華（2395）宣布發表12款搭載第3代Intel Xeon 可擴充處理器的全新平台，搶攻5G、AIoT 與 HPC商機。

研華今日發表12款搭載第3代Intel Xeon 可擴充處理器的全新平台，包含超短機身無線存取和 IoT 邊緣伺服器、高傳輸量網路安全應用平台以及多節點超融合式基礎架構解決方案。

新產品效能為前代產品的 1.5 倍，內建安全及加速功能，市場目標鎖定工業、網路安全及電信業等邊緣應用，還適用於混合雲部署與 HPC。精選的平台即將通過驗證，成為符合第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器效能標準的 Intel Select 解決方案，可直接用於特定 vRAN 使用案例中的先期認證軟硬體配置。

5G 與人工智慧物聯網結合之後，將使本地端、邊緣及雲端要處理的資料量大增。研華的全新平台以第 3 代 Intel Xeon 可擴充處理器為核心，具備更優越的基礎架構效能，可提供雲端原生網站規模架構，在網路任一點皆能穩定執行商業和關鍵任務的服務。

全新伺服器和應用裝置系列產品整合最新 AI 和 Intel 的加密加速技術，具備高效可靠、工作負載優化的配置，可在高度虛擬化的邊緣和資料中心環境中提供持續效能。

研華工業物聯網事業群總經蔡淑妍表示，2020年新冠肺炎疫情，對於全球的社交生活及產業發展，帶來極大衝擊和變化，但也更加速了各個企業和產業 數位化轉型的速度及迫切性。

未來，Data依然是指數型的爆炸成長，AI and 5G仍舊是為最重要的AIoT催化劑，而端到雲的智慧物聯應用將更緊密的結合，但也面臨更多的挑戰，尤其在安全性，即時性，及效能的提升。 

蔡淑妍指出，面臨這些需求及挑戰，研華和Intel攜手合作，針對 端到雲的工業邊緣應用，網路安全，雲基礎建設，推出12款 Intel 第三代Xeon Scalable產品，在CPU核心數，Memory通道及容量，PCI Express的頻寬，都有卓越的表現。

研華規劃，包含適用於 5G NR 開放架構Open RAN 及 AIoT 的邊緣伺服器、適用於 AI 與工業製造的 GPU 伺服器及伺服器機板 、適用於 HCI 和混合雲的高效能運算及儲存伺服器、適用於網路安全的高階應用裝置等產品預計於今年下半年正式推出。

Intel 研華

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