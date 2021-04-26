眾智光電：筆電、家電、氣體感測將成為營運三動能

興櫃溫度感測器供應商眾智光電認為，筆電、家電和氣體感測三大市場將成為今年營運成長動能，該公司預定今年第3季送件申請改上櫃，希望明年首季可以轉為上櫃公司。

眾智甫於今年2月登錄興櫃，為國內以本土技術生產紅外線微機電（MEMS）熱電堆感測器供應商，全球市占率排名第二，達到29%，僅次於德國同業。

去年受惠於新冠肺炎疫情，耳溫槍需求大爆炸，使得眾智去年上、下半年業績大洗三溫暖。由於耳溫槍市場今年進入庫存調整階段，預期會持續到第3季，因此眾智積極尋找其他業績動能，預期筆電和家電將成雙主力。

眾智指出，該公司深耕紅外線感測技術，已研發數位非接觸式動態溫度感測器，是全球唯一可即時監控筆電機殼溫度、和使用者最佳體驗的動態溫度感測器。

因此眾智接獲美系電競筆電高階筆電供應鏈，動態溫度感測器本季起放量出貨，公司預期，今年筆電專用的動態溫感器出貨量年增六成，成為今年營運一大成長動能。

據了解，眾智除了是該筆電系列溫感器全球唯一供應商，除了電競業用外，該動態溫感器也應用於創作者筆電（Creator NB）系列產品，也就是俗稱的「網紅機」，眾智已陸續送樣多家電競筆電大廠，今年有望再新增一、兩家新客戶。

同時，眾智今年在家電也有所斬獲，已經跟全球前兩大家電廠合作；此外，還有氣體感測市場的需求量是過去的幾十倍，將成為今年的成長力道之一。

眾智上周已公布去年全年稅後純益4.02億元，每股純益14.93元，優於前一年度每股淨損1.06元，公司董事會並決議擬配發現金股利0.5元。