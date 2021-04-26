快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

奇亞幣熱潮帶動 威剛4月高容量SSD訂單倍數飆增

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

隨著新興加密貨幣奇亞幣熱潮來襲，威剛（3260）高容量固態硬碟（SSD）接單爆增，4月訂單量較3月躍升4~5倍。威剛看好，在比特幣存量持續降低且「挖礦」成本墊高，奇亞幣主要利用儲存空間來「挖礦」的特性，不只推動傳統硬碟需求增溫，SSD及DRAM的需求及容量也將大幅成長，因此已積極備料因應後續快速拉升的訂單；董事長陳立白樂觀看待高容量產品比重攀升，將對獲利表現帶來正面貢獻。

今年第1季起，記憶體市場迎來多年不見的需求熱潮，不但DRAM現貨價、合約價雙雙走揚，NAND Flash價格也提前在3月止跌，第2季正式向上翻升。在DRAM及NAND Flash價格齊揚帶動下，第2季產業不但淡季不淡，業績熱度更將以旺季水準表態。

看好今年市場景氣回升，威剛早在去年第4季就積極備料，迎接今年的記憶體多頭市況。截至目前為止，不但DRAM低價庫存足夠，NAND Flash庫存量也在3月就大步拉升，以因應第2季開始的兩大記憶體雙漲行情。同時，早在去年就備妥充沛的控制IC庫存，以滿足客戶SSD訂單逐季走高的趨勢。

有「綠色比特幣」之稱的奇亞幣4月成為全球加密貨幣新寵。由於「挖礦」方式有別於傳統要求運算效能，奇亞幣「挖礦」講求大量儲存空間及讀寫，引發中國大陸「礦工」囤貨熱。雖然奇亞幣5月才將正式上市，但通路上高容量硬碟及SSD現貨已被一掃而空，威剛4月接獲爆增數倍的高容量SSD訂單。

由於高容量的SSD需求異軍突起，加上「挖礦」造成的SSD讀寫次數激增，連帶縮短SSD購買週期時間，刺激SSD持續換購需求；威剛看好奇亞幣帶動的高容量SSD產品需求將持續加溫，採購部門近期已持續拉高NAND Flash庫存，初期目標庫存量將達3個月以上，以因應未來NAND Flash消耗量加速擴大的力道。

SSD 威剛 NAND Flash

延伸閱讀

全民權證／威剛 二檔熱呼呼

威剛買不動產 斥資26億

上看千億 南亞科新建DRAM廠啟動

Sony在台引進SL-M系列強固型SSD IP67防水、可承受6000公斤壓力

相關新聞

台積電丟震撼彈力推「綠色製造」 供應鏈碳足跡列採購指標

為響應全球2050年全球淨零碳排目標，台積電丟出震撼彈，將供應鏈碳足跡及減碳績效列入公司採購重要指標。 這是台積電資深副總經理兼台積電ESG委員會主席何麗梅在出席一場「如何因應氣候災難」應談會時，針對台積電響應2050年全球淨零排放，且去年加入RE100，台積電決定動員所有供應鏈，全力推動綠色製造，希望透過各方努力，達到節能減碳的目標。

台積電建構全球專利戰略版圖 先進技術質量居冠

台積電智慧財產處專利管理部副處長王志華今天表示，台積電多以營業秘密保護矽智財，不過，同步積極建構全球專利戰略版圖，在先進...

眾智打入美系電競筆電供應鏈 動態溫感器本季放量出貨

眾智光電接獲美系電競筆電高階筆電供應鏈，動態溫度感測器本季起放量出貨，公司預期，今年筆電專用的動態溫感器出貨量年增六成，...

台積電擬擴南京廠 陳明通：蔡英文曾允赴陸投資

台積電上周臨時董事會決定擴建南京28奈米晶元廠的產能，有綠委質疑在兩岸堪稱兵兇戰危之際，各國高科技廠陸續移出中國大陸時，...

電動車性能量測儀器把關 大廠布局搶先機

全球電動車市場成長可期，量測儀器和半導體測試設備成為把關電動車性能的利器之一，包括愛德萬測試、是德科技以及固緯電子等，都...

AI立體式智慧倉儲系統 奪愛迪生發明獎金獎

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎(EdisonAwards）公布今年度獲獎名單，台灣創新成果大放異彩！在全球400多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。