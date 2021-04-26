奇亞幣熱潮帶動 威剛：4月高容量SSD訂單倍數飆增

由於新興加密貨幣奇亞幣熱潮來襲，威剛科技（3260）今日表示，高容量固態硬碟（SSD）接單爆增，4月訂單量即較3月躍升4~5倍。

威剛看好，在比特幣存量持續降低且「挖礦」成本墊高，奇亞幣主要利用儲存空間來「挖礦」的特性，不只推動傳統硬碟需求增溫，SSD及DRAM的需求及容量也將大幅成長，因此公司已積極備料因應後續快速拉升的訂單。董事長陳立白更樂觀看待高容量產品比重攀升對公司獲利表現將帶來正面貢獻。

有「綠色比特幣」之稱的奇亞幣4月成為全球加密貨幣新寵。由於「挖礦」方式有別於傳統要求運算效能，奇亞幣「挖礦」講求大量儲存空間及讀寫，引發中國大陸「礦工」囤貨熱。雖然奇亞幣5月才將正式上市，但通路上高容量硬碟及SSD現貨已被一掃而空，同時威剛4月也接獲爆增數倍的高容量SSD訂單。

由於高容量的SSD需求異軍突起，加上「挖礦」造成的SSD讀寫次數激增，連帶地縮短SSD購買週期時間，刺激SSD持續換購需求。威剛看好奇亞幣帶動的高容量SSD產品需求將持續加溫，因此採購部門近期已加足馬力持續拉高NAND Flash庫存，初期目標庫存量將達3個月以上，以因應未來NAND Flash消耗量加速擴大的力道。