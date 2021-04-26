快訊

日月潭降甘霖！ 午後熱對流雨持續1個多小時 民眾嗨翻

台灣「疫苗護照」有譜了？ 陳時中鬆口曝時間點

奇亞幣熱潮帶動 威剛：4月高容量SSD訂單倍數飆增

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

由於新興加密貨幣奇亞幣熱潮來襲，威剛科技（3260）今日表示，高容量固態硬碟（SSD）接單爆增，4月訂單量即較3月躍升4~5倍。

威剛看好，在比特幣存量持續降低且「挖礦」成本墊高，奇亞幣主要利用儲存空間來「挖礦」的特性，不只推動傳統硬碟需求增溫，SSD及DRAM的需求及容量也將大幅成長，因此公司已積極備料因應後續快速拉升的訂單。董事長陳立白更樂觀看待高容量產品比重攀升對公司獲利表現將帶來正面貢獻。

有「綠色比特幣」之稱的奇亞幣4月成為全球加密貨幣新寵。由於「挖礦」方式有別於傳統要求運算效能，奇亞幣「挖礦」講求大量儲存空間及讀寫，引發中國大陸「礦工」囤貨熱。雖然奇亞幣5月才將正式上市，但通路上高容量硬碟及SSD現貨已被一掃而空，同時威剛4月也接獲爆增數倍的高容量SSD訂單。

由於高容量的SSD需求異軍突起，加上「挖礦」造成的SSD讀寫次數激增，連帶地縮短SSD購買週期時間，刺激SSD持續換購需求。威剛看好奇亞幣帶動的高容量SSD產品需求將持續加溫，因此採購部門近期已加足馬力持續拉高NAND Flash庫存，初期目標庫存量將達3個月以上，以因應未來NAND Flash消耗量加速擴大的力道。

SSD 威剛

延伸閱讀

全民權證／威剛 二檔熱呼呼

威剛買不動產 斥資26億

Sony在台引進SL-M系列強固型SSD IP67防水、可承受6000公斤壓力

Apple M1 Mac傳出可自行升級RAM和SSD容量？但這並不簡單

相關新聞

台積電丟震撼彈力推「綠色製造」 供應鏈碳足跡列採購指標

為響應全球2050年全球淨零碳排目標，台積電丟出震撼彈，將供應鏈碳足跡及減碳績效列入公司採購重要指標。 這是台積電資深副總經理兼台積電ESG委員會主席何麗梅在出席一場「如何因應氣候災難」應談會時，針對台積電響應2050年全球淨零排放，且去年加入RE100，台積電決定動員所有供應鏈，全力推動綠色製造，希望透過各方努力，達到節能減碳的目標。

台積電建構全球專利戰略版圖 先進技術質量居冠

台積電智慧財產處專利管理部副處長王志華今天表示，台積電多以營業秘密保護矽智財，不過，同步積極建構全球專利戰略版圖，在先進...

眾智打入美系電競筆電供應鏈 動態溫感器本季放量出貨

眾智光電接獲美系電競筆電高階筆電供應鏈，動態溫度感測器本季起放量出貨，公司預期，今年筆電專用的動態溫感器出貨量年增六成，...

台積電擬擴南京廠 陳明通：蔡英文曾允赴陸投資

台積電上周臨時董事會決定擴建南京28奈米晶元廠的產能，有綠委質疑在兩岸堪稱兵兇戰危之際，各國高科技廠陸續移出中國大陸時，...

電動車性能量測儀器把關 大廠布局搶先機

全球電動車市場成長可期，量測儀器和半導體測試設備成為把關電動車性能的利器之一，包括愛德萬測試、是德科技以及固緯電子等，都...

AI立體式智慧倉儲系統 奪愛迪生發明獎金獎

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎(EdisonAwards）公布今年度獲獎名單，台灣創新成果大放異彩！在全球400多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。