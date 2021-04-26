臉書將納入用戶意見 改善動態消息排序

社群平台臉書（Facebook）今天宣布，未來幾個月將測試新方法，以針對用戶看到的貼文取得更具體的意見回饋，並利用收集到的意見來改善動態消息。

2019年臉書透過問卷調查，詢問用戶「這則貼文是否值得花時間瀏覽？」，並以用戶的意見回饋作為如何將動態消息貼文排序的參考依據。臉書也透過問卷進一步了解不同朋友、粉絲專頁和社團對於用戶的重要性，並根據用戶回應來更新排序演算法。

臉書將根據既有的問卷調查，進一步詢問用戶覺得重要的內容，以及不喜歡在動態消息看到的內容。舉例來說，臉書正在探索用戶是否認為貼文具有啟發性，將用戶的回應列為動態消息排序方式的參考訊號，以盡可能將更具啟發性的貼文顯示在靠近動態消息最上方的位置；也會詢問用戶是否想看到更多或更少有關特定主題的貼文。

另一方面，臉書將在未來幾個月深入了解哪些種類的內容會與這些負面體驗相關聯。例如臉書會檢視收到大量「怒」心情符號的貼文，並詢問用戶他們想減少看到的貼文類型。

此外，臉書已提供用戶隱藏動態消息的特定貼文功能，不久後也將測試新的貼文設計，讓隱藏貼文的選項更明顯。如果用戶偶然看到覺得無關、不當或惱人的內容，可以點按貼文右上角的X，從動態消息隱藏貼文，臉書也會減少顯示相關貼文。