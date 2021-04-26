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眾智打入美系電競筆電供應鏈 動態溫感器本季放量出貨

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

眾智光電接獲美系電競筆電高階筆電供應鏈，動態溫度感測器本季起放量出貨，公司預期，今年筆電專用的動態溫感器出貨量年增六成，成為今年營運一大成長動能。

據了解，眾智除了是該筆電系列溫感器全球唯一供應商，除了電競業用外，該動態溫感器也應用於創作者筆電（Creator NB）系列產品，眾智已陸續送樣多家電競筆電大廠，今年有望再新增一、兩家新客戶。

眾智於今年2月登錄興櫃，為國內以本土技術生產紅外線微機電（MEMS）熱電堆感測器大廠，在全球市占排名第二，達29%。

眾智強調，未來產品重心將聚焦在智慧家電與智慧家庭的應用，看好這是IoT未來成長快速的領域之一，另一方面，眾智的核心專利函蓋在智慧家電領域主要的紅外線感測與紅外線陣列應用，同時眾智產品也打入主要國際家電通路，成為今年營運動能之一。

眾智上周已公布去年全年稅後純益4.02億元，每股純益14.93元，優於前一年度每股淨損1.06元，公司董事會並決議擬配發現金股利0.5元。

電競筆電 智慧家電 感測器

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