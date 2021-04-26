盛群法說會在即 市場關注供應鏈漲價和供需情況

微控制器（MCU）廠盛群（6202）將於下午舉行法說會公布第1季財報，並說明第2季營運展望，今（26）日股價上漲，為法說會暖身，預期供應鏈和MCU漲價和供應情況，將是今日法說會上關注重點。

盛群將於今日舉行法說會，早盤股價站穩在平盤之上，股價最高一度碰觸4月初改寫2007年9月以來最高價102元，股價走勢持穩。

盛群已於上周向客戶端發出通知指出，因晶圓廠和包裝廠通知近期將有另一波漲價，漲幅15%到30%；晶圓廠規劃5月上旬提供明年度的生產片數，盛群將待確定後公告2022年的接單規則，並於5月中旬前恢復接受2022年訂單。

盛群在公告中表示，2022年已經收訂金的訂單，交期會依照確定後生產片數，重新安排新的交期，2022年產能訂單接滿後，就會暫停接單；2023年交期的訂單，預定等待2022年5月晶圓廠提供2023年產能後，才會開放接單。

市場預期，代工和封測廠漲價對毛利率的影響，以及盛群本身的轉嫁能力，還有取得的代工產能情況，將是今日法說會上的關注重點。