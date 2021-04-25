生策會副會長楊泮池：鼓勵科技廠發展精準健康產業

生策會副會長楊泮池表示，台灣生醫發展重點應由醫藥產業轉為健康產業，呼籲科技廠朝精準健康發展，更能提升台灣整體國家競爭力。

近年來，楊泮池在許多公開場合演講，總是不斷呼籲國人應該重視「健康產業」、而非「醫療產業」，連英業達集團會長葉國一、廣達董事長林百里等人都深受影響，因為認同楊泮池的理念而加入了生策會。

楊泮池表示，對於民眾的健康維護應該要超前布署，不要等到生病了才去治療。這個觀念不止有助於降低健保財務負擔，也能在少子化時代，促進更多銀髮族活得健康，進而提升國家競爭力。

楊泮池以目前上市櫃生醫產業為例來說明，從2020年生醫上市櫃公司的營收數字來看，排名前三名公司分別為喬山、岱宇及葡萄王，這三家司是健康器材及營養保健品公司，營收數字遠高於製藥業，顯示健康產業才符合全世界趨勢。

楊泮池指出，目前台灣正要利用科技與人工智慧發展精準健康產業，應將重點放在預防，而不只是幫忙民眾用最好的藥。

以顯示器產業為例，醫療顯示器在預防保健趨勢中可以扮演的角色，例如：真實還原醫療成像畫面，可大幅提升內視鏡手術及增大手術成功率；國內也有廠商發展出不穿戴裝置的生理監測，透過攝影機量測心血管生理參數；顯示器技術更可以透過實時多人姿態軌跡跟蹤影像，及早判斷人體是否會得到巴金森氏症。

楊泮池指出，台灣的生醫發展步驟，應該先讓科技廠商透過精準健康產業發展，先行創造足夠的產值，後續才有機會鼓勵更多的資金投入高階技術；此外，由於精準健康的理念是在改善民眾健康，降低醫療支出，這也能吸引更多保險業者參與，共同提升全民健康。

楊泮池同時指出，站在醫學倫理與醫學教育的精神來看，「醫療不應發展成產業」。病人一旦生病，醫師的職責是讓病人儘早恢復健康，而不是生病後，從病人身上賺更多錢。讓更多人健康不生病，才是產業應有的發展方向。