生策會與TDUA合作 共推顯示器產業進軍高階醫療市場

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生策會持續推動跨域合作，繼邀請科技與金融大老成為顧問之後，再度與台灣顯示器聯合總會（TDUA）簽署合作協議，一方面推動顯示器產業進軍高階醫療技術，另一方面擴大顯示器產業與醫療院所合作，共同打造國際智慧醫療品牌。

生策會副會長楊泮池表示，全球智慧醫療市場2019年為1,440億美元，估計2025年可達3,540億美元；精準健康的市場更驚人，2019年市場為1.73兆美元，預期2025年可達3.17兆美元。

楊泮池指出，台灣的顯示器產業已佔全球市場三成以上，在醫療顯示器的應用更佔全球市場五成，但是過去台灣發展顯示器產業時，多半著重在尺寸規格、解析度、柔軟度或價格；在醫療領域，顯示器其實可以透過大數據及8K影像技術，做為生醫大數據取得、了解、分析和活用的最重要工具，在精準健康領域找到更大的應用。

楊泮池認為，台灣醫療顯示器發展，目前仍以代工為主，缺乏自有品牌，其中重要原因，是台灣的醫療院所，未使用國人自行研發的智慧醫療產品。現在在政府政策鼓勵及法規支持下，將透過產業認證及醫院評鑑等措施，推動醫院「創新實驗場域」及「監理沙盒」機制，鼓勵更多醫院與顯示器廠商合作。

TDUA理事長暨友達（2409）總經理柯富仁表示，TDUA這次與生策會簽訂協議書，雙方將共同推動醫療顯示、場域和供應鏈等交流合作，期能促進台灣生技醫療與資通訊產業共同發展，以新科技、新應用及新商模為台灣智慧顯示產業注入新的市場商機。

生策會與TDUA這次簽署合作協議，主要有兩大主軸：一是共同推動醫療數位轉型，促成顯示科技開發更多智慧醫療技術；二是透過醫療與顯示科技跨域創新合作平台，加速顯示新科技開發新醫療應用產品，也讓更多臨床科研（醫師）的創新發明能與顯示產業結合。

友達表示， 該公司目前在醫療顯示器領域已開發技術，包括21.3吋A.R.T.醫療用面板，讓醫護人員判讀X光放射及成像造影時可有效提升判讀準確度；另外也開發出全球第一台32吋4K Mini LED 2304分區調光手術用顯示面板，可真實地呈現人體組織及血液層次與細微差異，在內視鏡及手術過程中協助醫師更精準判斷10；另外該公司的10.6吋透明Micro LED顯示器模組，也可應用在醫生手術時的資訊顯示。

顯示器 生策會

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