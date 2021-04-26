鴻海收回集團智財掌控權

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導
圖／經濟日報提供
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鴻海集團專利戰略由保守轉向積極，在董事長劉揚偉主導下，鴻海已將原本集團專利、智財權「發球權」由轉投資公司賽恩倍吉（ScienBiziP）收回，轉由新成立的「董事長辦公室智權組」統籌操刀，並由劉揚偉親自盯進度。

據悉，劉揚偉目前每周固定與「董事長辦公室智權組」開會，期盼該單位未來能肩負專利／智財在集團各事業群間橫向溝通，並由中央統籌建議，減少浪費與建立更優質的專利組合，並打造研發文化及更開放的專利合作等多面向戰略。

鴻海集團過往為了更有效運用手上專利／智財權，及鼓勵內部創業風氣，由前鴻海法務長周延鵬領軍，帶領總公司法務部門員工內部創業成立賽恩倍吉，鴻海集團各事業群再將申請的新專利或訴訟交由賽恩倍吉處理。

據了解，在經過多年產業變遷後，單純由賽恩倍吉承包鴻海集團專利運用已不合時宜。劉揚偉在接任鴻海集團董事長後，為了讓專利／智財戰略主動權重回總公司，因此在2020年中旬成立「董事長辦公室智權組」。

劉揚偉表示，鴻海集團對專利智財採取「有質、有量、有多用」的策略，不僅強調品質與數量，也強調「有用」，亦即要能對人類社會有貢獻。

據悉，雖然鴻海是賽恩倍吉的股東，但後者身分偏向法律事務所，無法將身為客戶的鴻海專利資料主動與其他人接洽，隨著鴻海將主導權收回，將能更靈活使用手上專利與其他業者合作。

「鴻海董事長辦公室智權組」目前編制約一、二十人左右，主要從集團內部事業群及外部找人，且持續對外徵才中。目前該單位仍在統整鴻海龐大專利庫階段，判斷與分析鴻海集團內部專利用處與優劣。

鴻海董事長辦公室智權組主任林忠億指出，鴻海過去幾年智財權使用較保守，未來會轉趨積極。但因鴻海集團目前手上有超過4萬筆全球專利，「整理4萬多筆專利是最傷透腦筋的挑戰」。

鴻海集團期望，藉由董事長辦公室智權組統籌規劃，能建立集團長遠科技研發、智財權戰略，並建立優質的研發文化。

鴻海 劉揚偉 智財權

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