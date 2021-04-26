鴻海祭出胡蘿蔔 鼓勵3+3研發

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導

鴻海董事長劉揚偉為加速集團轉型，提出「3+3」新產業、新技術戰略，目前「3+3」新產業相關專利已占鴻海整體專利比重達二成。為加速引導集團各事業群專利研發往此靠攏，鴻海將於今年6月實施「胡蘿蔔」獎勵機制，鼓勵、建議員工投入「3+3」智財、專利研發。

根據鴻海公布的數據顯示，集團2015年到2020年專利申請技術領域分布前五大類別中，電腦零組件相關占18.47%為最大宗，第二為其他類占17.68%，第三為5G通訊的9.57%，之後依序為半導體的9.3%、機器人8.79%。

除了數量上的投入外，對專利布局思維隨著鴻海「3+3」策略推動，也跟著調整重心。鴻海近兩年獲得的專利申請，超過兩成專利屬於「3+3」領域。

鴻海集團近五年的專利申請技術領域，有超過5.13%聚焦在車用零組件以及電池相關；此外，人工智慧、半導體、新世代通訊等三大新技術領域，也有各近一成左右的比重，且持續增加中。

鴻海董事長辦公室智權組主任林忠億指出，為了加速鴻海從「勞力密集」轉型「腦力密集」，並往「3+3」領域布局，規劃今年6月實施獎勵機制，讓集團各事業群更有意願往「3+3」領域投入研發。

據悉，鴻海集團專利主要由各事業群獨自申請，因此專利通常會與各事業群原有業務連結，但為了鼓勵往「3+3」新領域投入資源，因此才有端出新的獎勵機制。

鴻海集團2020年研發費用逾900億元，近五年平均支付給世界各國智財部門的官費超過3億元。

鴻海 半導體

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