和碩 傳擴大投資美國

台積電、鴻海強化美國布局之際，業界傳出，和碩也有意擴大投資美國，將落腳德州和墨西哥邊境的城市艾爾帕索（El Paso）。市場預期，和碩美國新工廠主要配合特斯拉到德州發展，將負責特斯拉中控台組裝、充電椿生產建造等業務。

和碩昨（25）日表示，不評論此消息，基本上海外設廠的時間、地點與金額等相關細節，公司都在計畫中，後續有確認計畫，會依政府相關規定審核及公告。

和碩因應海外設廠投資，預估今年資本支出將達3.5億至4億美元（約新台幣99至112億元）。和碩執行長廖賜政透露，下半年將新增越南與印度廠，未來北美也會增加據點。

業界人士透露，特斯拉Giga Texas廠是其在美國第五座超級工廠，預計生產皮卡車Cyber Truck和大卡車Semi，和碩將為特斯拉提供零件。據指出，和碩預計德州廠今年底做好量產準備，目前已組建特斯拉專門小組，針對研發、採購、銷售提前布局。

和碩布局車電事業已逾十年，成功打入特斯拉供應鏈，組裝Model 3中控台及電控設備。和碩執行長廖賜政去年在法說會首度透露「計畫赴美設廠」，外傳地點在德州，但尚未拍板定案。據了解，和碩的車廠客戶除特斯拉外，還有德國奧迪、日本豐田與美國通用汽車。

據了解，和碩在車電領域相當廣泛，除ECU（控制器）、車用平板外，還有機構件、線束及充電樁等系統組裝。