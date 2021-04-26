鼎元董座傅佩文 塑造無私文化

鼎元（2426）是國內老牌LED廠，決定引進富采經營團隊參與董事會後，也讓未來的營運有更大發展空間，董事長傅佩文說，從公司的大處到個人的小處，他秉持只有二個字「無私」；雖然只有二個字，但要做到、做好卻很不容易。

傅佩文回憶，台灣LED產業發展多年，大多數的產業先驅都是學有專精、技術出身的工程師，只有他是貿易公司出身，先前創業也是在製鞋領域，最後是無心插柳之下才進入LED產業。而公司能在創業後面臨陸廠流血競爭，到目前還能在感測元件市場找出自己的競爭優勢，對他而言，無私是最重要的二個字。

以小處來看，傅佩文說，經營鼎元34年，多年來從沒用公司的錢買車，因為他常問自己，要做到什麼樣的成績，值得公司花錢買車給他。每次想到這個問題，就覺得自己做的還不夠。但也因為這個堅持，這麼多年下來，包括總經理、副總經理等沒有用公司的錢買車，這已經是鼎元的傳統。

針對鼎元和富采結盟一事，傅佩文提到，對公司好的就做，和富采結盟，未來對鼎元的經營會有正面的幫助，因此在思考後就做出這項。

對他來說，公司是公器、是股東共同擁有，不是個人或家族所有，因此這麼多年來他從未安排下一代進人公司任職，而子女也從未想過要進入鼎元。

傅佩文辦公室牆上掛了一幅字，寫著「豈能儘如人意、但求無愧我心」。他說，這幅字在辦公室好多年了，有一年辦公室重新裝潢，有一位裝潢師傅站看了好久後問他，雖然就是二句話，但真的能做到嗎？要做到應該很困難吧？他強調，確實很不容易，但只要能夠有無私的心，還是可以做到。