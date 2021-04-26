鼎元董座傅佩文 塑造無私文化

經濟日報 / 記者 張瑞益
鼎元董事長傅佩文。 記者張瑞益／攝影
鼎元董事長傅佩文。 記者張瑞益／攝影

鼎元（2426）是國內老牌LED廠，決定引進富采經營團隊參與董事會後，也讓未來的營運有更大發展空間，董事長傅佩文說，從公司的大處到個人的小處，他秉持只有二個字「無私」；雖然只有二個字，但要做到、做好卻很不容易。

傅佩文回憶，台灣LED產業發展多年，大多數的產業先驅都是學有專精、技術出身的工程師，只有他是貿易公司出身，先前創業也是在製鞋領域，最後是無心插柳之下才進入LED產業。而公司能在創業後面臨陸廠流血競爭，到目前還能在感測元件市場找出自己的競爭優勢，對他而言，無私是最重要的二個字。

以小處來看，傅佩文說，經營鼎元34年，多年來從沒用公司的錢買車，因為他常問自己，要做到什麼樣的成績，值得公司花錢買車給他。每次想到這個問題，就覺得自己做的還不夠。但也因為這個堅持，這麼多年下來，包括總經理、副總經理等沒有用公司的錢買車，這已經是鼎元的傳統。

針對鼎元和富采結盟一事，傅佩文提到，對公司好的就做，和富采結盟，未來對鼎元的經營會有正面的幫助，因此在思考後就做出這項。

對他來說，公司是公器、是股東共同擁有，不是個人或家族所有，因此這麼多年來他從未安排下一代進人公司任職，而子女也從未想過要進入鼎元。

傅佩文辦公室牆上掛了一幅字，寫著「豈能儘如人意、但求無愧我心」。他說，這幅字在辦公室好多年了，有一年辦公室重新裝潢，有一位裝潢師傅站看了好久後問他，雖然就是二句話，但真的能做到嗎？要做到應該很困難吧？他強調，確實很不容易，但只要能夠有無私的心，還是可以做到。

LED 創業

延伸閱讀

非蘋助攻 富采商機大爆發

三星Neo QLED 8K量子電視 導入Mini LED技術進化登場

變兇悍又變大台　全新第四代ŠKODA Fabia外觀草圖搶先亮相！

台中3大自行車道汰換節能LED燈 汰換率達88%

相關新聞

鴻海收回集團智財掌控權

鴻海集團專利戰略由保守轉向積極，在董事長劉揚偉主導下，鴻海已將原本集團專利、智財權「發球權」由轉投資公司賽恩倍吉（Sci...

和碩 傳擴大投資美國

台積電、鴻海強化美國布局之際，業界傳出，和碩也有意擴大投資美國，將落腳德州和墨西哥邊境的城市艾爾帕索（El Paso）...

鴻海祭出胡蘿蔔 鼓勵3+3研發

鴻海董事長劉揚偉為加速集團轉型，提出「3+3」新產業、新技術戰略，目前「3+3」新產業相關專利已占鴻海整體專利比重達二成...

鼎元董座傅佩文 塑造無私文化

鼎元（2426）是國內老牌LED廠，決定引進富采經營團隊參與董事會後，也讓未來的營運有更大發展空間，董事長傅佩文說，從公...

「護國神山」台積電 奪首季發債王寶座

根據櫃買中心統計，今（2021）年第1季，「護國神山」台積電（2330）累計發債211億元，奪下企業發債冠軍。此外，台積...

台灣面臨新國際競爭 施振榮：科技力決勝負

台灣產業在國際上正面臨許多新挑戰，新競爭對手積極想取代台灣的地位。對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，「科技力」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。