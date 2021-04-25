「護國神山」台積電 奪首季發債王寶座

根據櫃買中心統計，今（2021）年第1季，「護國神山」台積電（2330）累計發債211億元，奪下企業發債冠軍。此外，台積電日前公告，今年第2季無擔保普通公司債已完成定價，預計發行192億元，將用於新建擴建廠房設備。台積電子公司TSMC Global同時完成35億美元無擔保公司債定價。

台積電日前公告，將發行192億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為52億元、年息0.5%，7年期的乙類發行金額84億元、年息0.58%，10年期的丙類發行金額56億元、年息0.65%。

回顧去（2020）年，公司債市場百花齊放，全年締造7,770億元的發行金額，創下歷史新高紀錄，較2019年大舉增長106%。券商主管指出，去年光是台積電一家，就貢獻1,200億元的發行量，強占國內企業發債量的15%，奪下去年「發債王」寶座。

至於今年第1季，台積電搶先發債211億元，為國內唯一發債逾百億元規模的企業、遙遙領先其他公司，第2期公司債192億元，也於日前順利完成定價。

櫃買中心資料顯示，中信金控（2891）單季發行65億元的公司債、排名第二，元大金發債（0055）50億元居三，興富發建設（2542）與開發金（2883）分別發債40億元，名列第四。

在金融債部分，為充實資本或獲取穩定中長期營運資金，今年第1季前五大發行機構依序為元大銀行、凱基銀行、聯邦銀行（2838）、法國巴黎銀行與台北富邦銀行，單季發行金額分別為50、43、30、20與10億元。

全球中央銀行祭出史無前例的超寬鬆貨幣政策，使台灣等國家利率持續探底，激勵企業蜂擁發債、籌措長期低利資金。

券商主管說，部分企業發債是趁著超低利率時代借新還舊或償還銀行借款，鎖定中長期資金成本，以降低未來利率波動風險。有些企業則是配合資本支出需求，籌措長期低利資金，或預先充實營運資金，強化財務結構，為未來發展儲備能量。