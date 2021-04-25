台灣面臨新國際競爭 施振榮：科技力決勝負

台灣產業在國際上正面臨許多新挑戰，新競爭對手積極想取代台灣的地位。對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，「科技力」未來將決定台灣的國際競爭力，下一波台灣產業轉型升級的關鍵在打造台灣3.0的產業研究園區。

施振榮昨（24）日出席科技部於台南沙崙科學城的活動時指出表示，台灣產業發展正面臨許多新挑戰，在此關鍵時刻，科技部在台南沙崙科學城投注更多資源，可說是台灣產業轉升級的重要推手，也攸關台灣未來的國際競爭力。

他強調，「科技力」未來將決定台灣的國際競爭力高低，目前台灣已在全球ICT及半導體產業居領先地位，但後進的競爭對手也都將此列為重點發展領域，並投入大量資源。面對挑戰，台灣只有不斷推動產業轉型升級，持續累積新核心能力，才能在國際競爭力保持領先。

施振榮表示，科技部（原國科會）在1981年推動「科學園區」的政策，由於園區結合臨近研究機構及大專院校的研究能量，加上政府祭出獎勵投資及園區內的單一窗口服務等措施，造就台灣在全球ICT產業供應鏈扮演重要角色，也讓台灣成為舉世聞名的科技島。

下一波要推動台灣產業轉型升級，施振榮指出，台灣正面臨人力不足的問題，要在國際競爭中勝出，台灣就要培育足夠多的人才，因此教育部在此關鍵時刻提出「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」正是時候，進一步在大專院校內打造「研究園區」，這將是台灣3.0的產業研究園區，以有效推動產學共創。

他也期盼，未來藉由科技部投注資源在前瞻科技的研發能量，加上教育部在大專院校培育大量碩博士研究人才，再結合政府國發基金推動各項創新應用，相信將可以有效提升台灣產業的研發能量及國際競爭力。

施振榮表示，台南沙崙科學城臨近高鐵台南站，政府已積極打造成為未來新的示範城巿，各種新型態智慧城鄉應用的實驗場域也都在此進行，加上附近有陽明交大台南校區及成大的密切配合，相信將可以成為南部的產學合作重鎮。