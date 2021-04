搶挖奇亞幣 先準備大容量空間

不同於比特幣是採用工作量證明(Proof of Work),礦工必須提供算力,奇亞幣(Chia)是採取時間與空間證明(proof of space and time),礦工必須提供儲存空間,硬碟容量越大,挖礦也越有效率。

Chia是由BitTorrent軟體發明者Bram Cohen創建,由於他的名聲,讓Chia獲得許多投資人支持,不少人認為,Cohen是當今最偉大的網路協定設計師之一。

礦工要獲得Chia,必須提供儲存空間,這就需要高容量HDD與高速的SSD。

由於目前挖礦的硬體逐漸被少數幾個大型實體獨占,並分布於能取得便宜電力的專門資料中心,同時也引發電力消耗、電子廢棄物、碳排放等問題,因此Chia團隊就是要解決比特幣挖礦方式帶來的一部分問題。也使得Chia有環保比特幣之稱。

奇亞幣團隊營運長透露,這款加密貨幣將在太平洋時間5月3日10時開始交易。