搶挖奇亞幣 先準備大容量空間
不同於比特幣是採用工作量證明（Proof of Work），礦工必須提供算力，奇亞幣（Chia）是採取時間與空間證明（proof of space and time），礦工必須提供儲存空間，硬碟容量越大，挖礦也越有效率。
Chia是由BitTorrent軟體發明者Bram Cohen創建，由於他的名聲，讓Chia獲得許多投資人支持，不少人認為，Cohen是當今最偉大的網路協定設計師之一。
礦工要獲得Chia，必須提供儲存空間，這就需要高容量HDD與高速的SSD。
由於目前挖礦的硬體逐漸被少數幾個大型實體獨占，並分布於能取得便宜電力的專門資料中心，同時也引發電力消耗、電子廢棄物、碳排放等問題，因此Chia團隊就是要解決比特幣挖礦方式帶來的一部分問題。也使得Chia有環保比特幣之稱。
奇亞幣團隊營運長透露，這款加密貨幣將在太平洋時間5月3日10時開始交易。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言