搶挖奇亞幣 先準備大容量空間

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

不同於比特幣是採用工作量證明（Proof of Work），礦工必須提供算力，奇亞幣（Chia）是採取時間與空間證明（proof of space and time），礦工必須提供儲存空間，硬碟容量越大，挖礦也越有效率。

Chia是由BitTorrent軟體發明者Bram Cohen創建，由於他的名聲，讓Chia獲得許多投資人支持，不少人認為，Cohen是當今最偉大的網路協定設計師之一。

礦工要獲得Chia，必須提供儲存空間，這就需要高容量HDD與高速的SSD。

由於目前挖礦的硬體逐漸被少數幾個大型實體獨占，並分布於能取得便宜電力的專門資料中心，同時也引發電力消耗、電子廢棄物、碳排放等問題，因此Chia團隊就是要解決比特幣挖礦方式帶來的一部分問題。也使得Chia有環保比特幣之稱。

奇亞幣團隊營運長透露，這款加密貨幣將在太平洋時間5月3日10時開始交易。

比特幣 廢棄物 加密貨幣

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