宏碁舉辦Acer Swift時尚風格野餐日 展示時尚風格筆電

宏碁今天舉辦「Acer Swift時尚風格野餐日」，邀請知名網美紀卜心、Nina展示最具時尚風格的Swift野餐達人，主打Swift 3具輕薄時尚、長效電力等優點，宣布5月初正式開賣。

宏碁表示，全新Acer Swift 3搭載第11代Intel Core i5處理器，休眠喚醒時間小於 1 秒、可提供 18小時電池續航力、充電 30 分鐘即可享有 4 小時以上的電池續航力，輕巧的機身時尚設計、強大的效能及電池續航力兼具實用性。

Acer Swift 3具晶亮銀、煙燻藍、莓果紅三種顏色，採用金屬材質；內建14吋Full HD 1920 x 1080 IPS 霧面螢幕；延續了上一代的輕薄，薄約15.9 公釐、重量約1.2公斤，加上抬昇式軸承，有效強化散熱效率。內建512GB PCle SSD高速儲存空間和16GB LPDDR4X記憶體，售價34,900元，5月初正式開賣，上網登錄還有相關優惠。