群聯產品漲價 半導體鏈超旺

半導體供應鏈需求強勁，NAND Flash控制IC廠群聯昨（23）日向客戶發出價格調整通知函，啟動各產品線調漲計畫，以電源管理IC或其他使用8吋晶圓廠製程的產品，漲價幅度最高，即日起所有新訂單生效。漲價利多消息推升群聯昨日股價強勢攻上561元漲停價位。

群聯表示，近期整體半導體供應鏈需求強勁，造成各種原物料供不應求、價格上漲，上下游供應鏈包括晶圓廠與封測廠等產能滿載，並持續取消折讓或漲價，且各類型控制晶片需求遠超乎預期，加上公司持續增加研發先進控制晶片投資，以滿足需求。

群聯經審慎考慮整體營運狀況，並為確保長期穩定供給夥伴與客戶需求，決定依照各產品線的供需狀況，進行產品價格調整。

看待產業後市，群聯指出，今年半導體供應鏈漲價情況，似乎沒有和緩趨勢，包括晶圓廠8吋及12吋晶圓代工價格IC載板與IC封裝代工價格、DRAM／SDRAM價格、PCB及Connector、MLCC等。

綜合以上，群聯宣布啟動漲價計畫，範圍包括全系列快閃記憶體控制晶片與模組，從即日起新接單生效，在此之前已接單但尚未交付完的訂單，將個案討論漲價幅度。至於各產品線的漲價概況則幅度不一，電源管理IC或其他使用8吋晶圓廠製程產品，漲幅將較高；其他快閃記憶體控制IC產品則視各產品產能狀況調整；快閃記憶體模組產品視市場變化與供需逐步調升。

群聯強調，為確保後續供應充足，接受各半導體晶圓廠封裝廠與各項原物料價格上漲已是難免，並請客戶提早預估年度需求，以確保供應無虞。