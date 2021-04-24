英特爾PC需求熱 有利台系鏈

英特爾上季個人電腦（PC）事業優於預期，且上修全年營收預測，但資料中心晶片事業營收卻不如市場預期，毛利率也大降，引發投資人憂心這家晶片大廠成本增加，市場持續流失，英特爾股價23日早盤應聲大跌逾6%。

英特爾執行長基辛格砸錢打造製造廠，致使今年成本升高，加上銷售更仰賴低毛利的PC，拖累毛利率。英特爾暗示，今年資本支出可能比去年增加約40%，達到200億美元。

去年以來的疫情帶動個人電腦需求大增，連帶讓台灣PC供應鏈廠商包括廣達，仁寶，英業達與緯創等筆電代工廠業績亮眼，今年第1季更是淡季不淡；至於伺服器方面，去年雖出現庫存調整，但大廠興建資料中心的趨勢不變，鴻海、廣達、英業達、緯穎等伺服器供應商仍看好今年市況。

基辛格說，晶圓事業初期大有斬獲，超過50家潛在客戶都已表達興趣。他也說，PC需求並無減速的跡象，但晶片短缺限制了今年的財測。他預估產能還要一段時間到位，全球晶片荒可能將再延續兩年。

英特爾第1季經調整後淨利為57億美元，營收為186億美元，都高於市場預期。PC晶片事業上季營收比去年同期成長8%至106億美元，優於預期，小筆電晶片銷售更年增54%，創紀錄。

英特爾上季資料中心事業營收比去年同期銳減20%至56億美元，低於華爾街預期。英特爾表示，上季供應雲端服務商的晶片大幅衰減29%，是客戶消化庫存所致，但投資人擔心英特爾產品延遲推出，才導致重要客戶轉單。