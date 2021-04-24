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NAND Flash控制IC產能吃緊 點序、安國營運吞補丸

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工、封測產能吃緊，現在連NAND Flash控制IC廠也喊缺貨。NAND Flash控制IC大廠因晶圓代工產能吃緊，淡出記憶卡控制IC市場，法人點名相關廠商群聯、點序、安國等營運將強勁進補。

業界人士指出，過往第2季是NAND產業傳統淡季，但今年在遠端辦公／教育及宅經濟等需求持續強勁，不僅晶圓代工產能嚴重吃緊，下游擔心缺料問題而一路瘋狂備貨，NAND Flash控制IC市場供給短缺，再加上先前又發生三星德州奧斯汀廠停工事件，供給更加吃緊，因此第2季下游下單數量持續增加。

群聯今年首季已調升NAND控制晶片報價約二至三成，第2季又再調漲，漲勢可說是在電子關鍵晶片中數一數二；點序方面，供應鏈透露，為反映半導體代工報價大漲，2月調漲過的產品在4月將再漲兩成五，2021年來累計漲幅達五成。

晶圓代工 NAND NAND Flash

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