英特爾CEO：晶片荒後年才緩解

經濟日報 / 記者李孟珊、編譯陳律安／台北報導

美國半導體巨擘英特爾特執行長基辛格（Pat Gelsinger）釋出全球晶片供應短缺可能再延續兩年，與先前晶圓代工龍頭台積電的觀點相當接近。台積電總裁總裁魏哲家日前在法說會上表示，半導體產業產能短缺情況將延續至明年，成熟製程更可能缺到2023年。外電報導，歐盟也可能希望有更積極的半導體生產計劃，包括考慮設廠。

而半導體的短缺嚴重影響了汽車等產業的復甦，導致汽車業者面臨停工，讓歐盟開始重視半導體依賴的議題。

根據外電報導，歐盟主管產業事務的執委布勒東，將在4月30日與台積電歐洲子公司總經理瑪西（Maria Marced）舉行視訊會議，並與英特爾執行長基辛格會面，尋求提高歐洲的半導體產能，降低歐盟對半導體的進口依賴。

路透引述知情人士指出，布勒東可能在這些會談中，討論在歐洲興建新的晶圓廠，或是其他可能的合作方案。

基辛格指出，目前晶片產業正處於「爆炸性成長」的周期，今年即將成為個人電腦出貨量最大的年分之一。但影響全球經濟活動的供應限制還要持續數個月，必須等到更多產能推出，才能滿足汽車、電子產品等領域的晶片需求。

台積電總裁魏哲家在法說會針對產能短缺與需求展望表示，半導體產業長期需求的結構性提升，供應鏈短期失衡，客戶面臨整個半導體產業產能短缺挑戰，來自5G與HPC相關應用的大趨勢，將在未來幾年驅動對先進製程的強勁需求。

魏哲家預期，半導體需求持續維持高檔，今年整年都是缺貨情況，產能短缺可能延續至明年，全球成熟製程產能也嚴重短缺，新產能要到2023年才會開出來。台積電已經罕見的啟動對成熟製程的產能擴產計畫，以滿足市場對產能需求。

半導體 台積電 歐盟

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