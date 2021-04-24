英特爾伺服器新平台 點亮台供應鏈前景

英特爾第1季財報因個人電腦（PC）表現強勁相對亮眼，但資料中心部門則受到衝擊，主要是客戶去化庫存，暫停採購伺服器晶片。台廠供應鏈認為英特爾伺服器新平台Ice Lake在第1季發表，新舊轉換導致業績下滑，第2季起新平台上路將帶動伺服器業務增長，台灣PC與伺服器供應鏈業績同步回升。

台灣PC供應鏈廠商包括廣達，仁寶，英業達與緯創等筆電代工廠，至於伺服器方面，包括鴻海，廣達，英業達，緯穎等供應商。

英特爾預估2021年將成為PC有史以來成長幅度最強的一年。全球PC在2012年達到頂峰，出貨量為3.5億台，2018年下滑到2.6億台以下，2020年又回升到3億台以上。2021年的PC需求並沒有減緩，而且PC業務將因為晶片短缺而受到限制。