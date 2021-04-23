信邦第一季稅後淨利5.86億元 創歷年同期新高

信邦（3023）今天公布2021年第一季財報，合併營收59.92億元，較去年同期44.83億元成長33.64%；合併毛利率26.06%，較去年同期合併毛利率25.72%增加0.34個百分點；第一季稅後淨利5.86億元，較去年同期4.48億元成長30.74%；每股稅後淨利2.52元。

信邦指出，2021年第一季營收較去年同期成長33.64%，稅前淨利卻較去年同期成長39.73%，主要係1.毛利率較去年同期提升0.34個百分點；2.營業費用的管控，營業費用率僅較去年同期增加0.02個百分點；3. 營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注。非百分之百投資之子公司，其獲利的持續提升，第一季減少數股權淨利3128.6萬元，相較去年同期為加少數股權損失1346.4萬元，致使第一季稅後淨利僅較去年同期成長30.74%。

信邦2021年第一季整體營運表現，不論在營收及稅後淨利，均繳出歷年同期高點之佳績。展望第二季，隨著各產業需求的逐漸增溫，營運將優於第一季。