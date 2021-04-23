電視成國考神隊友 中華電信推MOD「家有名師」
過去家中電視常是家庭成員聚會娛樂的中心，現在電視不僅有娛樂效果，還可以陪讀變書僮，化身名師到你家，中華電信（2412）表示，疫情紛擾下，居家學習成常態，MOD特別推出「家有名師」學習大平台，邀請連年孕育多位榜首的知名補習班團隊，精心製作高品質、高CP值又不藏私的國考公職證照課程，伴考生居家學習就能上榜，讓電視化身國考神隊友。
中華電信表示，5月起即將迎來國中會考、律師特考，7、8月更是各式公職考試高峰，今年高普考報考人數比去年多了9,000多人，加上疫情影響，也讓居家學習需求大增。
中華電信表示，MOD「家有名師」學習大平台，邀請最強師資團隊進駐，打造居家學習大平台，針對兒童、學生、成年人三大族群，提供各類型學習服務。
好課多創辦人江承勳以線上教育為終生志業，他表示，在MOD提供一系列完整的法律課程，他公職證照考試最艱難的就是法律類科，民事法、刑事法、公法、商法等名師課程，都在MOD，讓我傾囊相授教會您。
針對高中學生，中華電信表示，MOD邀請全台最知名高中補教名師洪良數學、王宇化學、柳吟國文及好課多專業師資團隊，讓家長放心讓孩子在家學習也能有和上補習班一樣的效果，。
此外，針對兒童族群，中華電信MOD除攜手教育教養品牌「親子天下」合作推出親子教養課程，也與「貝登堡教育」合作，配合近年來熱門的STEAM課程風潮，採用美國BSCS 的5E學習模式，提昇孩子學習成效。
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