生技公司首家 大江生醫通過國際SBTi減碳科學審查

大江生醫（8436）長期關注氣候變遷議題，除了成為台灣第一家受邀加入國際再生能源組織RE100(100%使用再生能源)的公司外，自2018年起即受邀國際各大氣候峰會，包括參與2018年聯合國世界氣候高峰會（COP24）發表節能倡議演說、2019年受邀出席世界環保論壇第十屆紐約氣候周（Climate Week NYC）發表、2020年成為台灣首例實際完成綠電採購之企業。

此外，大江於本月22日「國際地球日」通過科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets Initiative; SBTi）長達半年的審查，認可為「已承諾」參與科學目標減碳的行動企業，成為台灣首家通過SBTi審查基礎設定減碳目標的生技業者。

大江生醫的STBi減碳目標為：以2018年設定為基準年，承諾到目標年2030年，將範疇一與範疇二的溫室氣體排放強度減少51％，同時將範疇三降低15%。並設定升溫控制為1.5°C。此目標亦呼應其於2030年達到100%使用再生能源的RE100倡議目標。

此目標倡議為國際科學基礎減量目標（SBT），是由碳揭露計畫（CDP）、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）與世界自然基金會（World Wildlife Fund, WWF） 共同推動的減碳平台，截至今日全球包括各行業的巨擘如蘋果、星巴克、可口可樂及皇家DSM等企業加入響應SBTi，台灣目前認可為已承諾的公司皆為知名電子業及半導體產業，如台達電（2308）及台積電（2330）。