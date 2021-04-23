就業徵才必知趨勢 科技人才關鍵研討會5月18日登場

AI、5G等創新技術發展，加速智慧化、數位化進程，就業環境轉變，也催生許多新職業，根據麥肯錫報告指出，到2030年全球有7,500萬到3.75億人可能需要變換職種和學習新能力，產業技術主管及人資主管急需了解徵才部署方向，為此，工研院將於5月18日舉辦「科技人才．跨越未來：關鍵技術研討會」，以實體及線上直播方式舉行，由智慧電網、人工智慧、5GAIoT、智慧機械及生技醫療等關鍵領域專家，剖析後疫時代產業挑戰與機會，分享五大領域的關鍵技術及就業、徵才、人才培育的方向。

工研院產業學院執行長周怡君指出，數位趨勢出現嶄新的商業模式，產業所需的關鍵技術、徵才需求方向也有所轉變，例如因應少量多樣的生產趨勢，製造業朝向智慧機械轉型升級，相關產業預計2020年到2022年平均每年新增人才需求逾萬人。不僅企業人力資源應超前布局，強化培育未來十年所需人才，個人也應鎖定未來產業需求、了解就業市場趨勢，提升自我職能，有利職涯升遷。

周怡君進一步表示，根據全球關鍵科技與產業趨勢發展，預期疫後新常態將加速朝向五大領域發展，包含能源轉型關鍵時刻所需的「智慧電網」、產業跨領域數位轉型關鍵的「5GAIoT」、串聯各領域應用的「人工智慧」、加速工業4.0的「智慧機械」及可望成為下個兆元產業的「生技醫療」。新需求催生出的技術、就業缺口，將由工研院各領域專家，分享關鍵趨勢、技術、人才需求、及產業未來布局藍圖等，協助產業面對2030市場變動之挑戰，洞悉未來發展趨勢，聚焦關鍵人才需求以進行超前部署。

「科技人才．跨越未來：關鍵技術研討會」將以實體與線上並行方式舉辦，實體研討會於新竹喜來登飯店舉行，現場開放100位席次，並同步進行線上直播，歡迎有興趣者踴躍報名，研討會報名網址：https://lihi1.com/SY7MJ。