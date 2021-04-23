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選醫師還是工程師？施振榮：跨領域人才創造更高價值

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮。施振榮辦公室/提供
宏碁集團創辦人施振榮。施振榮辦公室/提供

陽明交大2020年成立醫師工程師組，在醫學系培育兼具醫學與電資雙專業的跨域人才，2021年獲得宏碁（2353）創辦人施振榮等科技界支持，將在校內成立科技導師群，並可讓學生直接進入產業實習，以厚植台灣智慧醫療科技產業實力。

目前陽明交大共有10名醫師工程師組學生，2021年將再招收新生。在六年的修業期間內，醫師工程師組的學生大一大二在新竹交大校區完成電機學院課業，大三後返回陽明校區繼續醫學系課程。

為因應數位醫療的人才需求，2021年陽明交大將導入目前正在台灣科技界任職、具有實務工作經驗的科技人擔任導師，協助學生產業鏈結。這項計畫將從今年開始實施，每年將安排科技產業交流會、產業實習、海外醫療機構參訪等。

陽明交大數位醫學暨智慧醫療推動中心主任楊智傑表示，作為第二類組或第三類組學生的首選，電機系和醫學系都在自身領域中各執牛耳，具有不可取代的專業性。但隨著世代的更迭躍進，科技已非僅存於科學園區之中，普通的消費電子產品再也不能夠滿足一般民眾，智慧手錶如果能夠提供健康監測與診斷，會比只能提供來電顯示更吸引人。

同樣的，醫學也不再是只仰賴醫師的望聞問切，人工智慧應用大數據輔助診斷以及亞健康管理才是未來趨勢。唯有跨界結合醫學與科技攜手並進，才有機會在新世代醫療科技產業中，突破重圍站穩世界舞台。

施振榮表示，台灣在ICT及半導體產業佔全球領先的地位，未來如何整合台灣在醫療的能量，藉由跨領域整合雙方優勢，進而在智慧醫療與電子醫材方面創造更高的價值，讓台灣取得下一波為人類做出更大貢獻，這也有待更多優秀年輕的學子選擇這條新路。

醫師工程師組的畢業生，畢業時仍取得醫學士學位，但畢業證書會註明電資雙專長，亦有機會取得雙主修學位。這項課程設計讓學生同時能參加國家考試，取得正式醫師執照，但同時也具備電機資訊研發能力，以培育兼具未來數位醫療產業技術研發、創業及領導能力的醫師。讓未來醫師將能直接透過電資與醫學雙專長，解決臨床上的問題，加速台灣智慧醫療的發展。

醫師 交大 陽明 施振榮

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