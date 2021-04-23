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群聯宣布 調漲全系列快閃記憶體控制晶片和模組價格

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

因需求強勁，原物料價格又節節高漲，NAND Flash控制IC廠群聯（8299）今（23）日對客戶發出漲價通知指出，即日起調漲全系列快閃記憶體控制晶片和模組價格，各產品線漲幅不同，但會以電源管理晶片或其他使用8吋晶圓廠製程的產品漲幅較高。

群聯在漲價通知上指出，電源管理IC或其他使用8吋晶圓廠製程的產品漲價幅度將較高，其他快閃記憶體控制IC產品則視各產品產能狀況調整；快閃記憶體模組產品則視市場變化與供需逐步調升。

群聯在漲價通知上說明，即日所有新訂單生效都會依照新價格；至於所有在此之前已接單但尚未交付完的訂單，將個案討論漲幅。

群聯表示，近期整體半導體供應鏈需求強勁，造成各種原物料供不應求、價格上漲，上下游供應鏈包括晶圓廠與封測廠等產能滿載，並持續取消折讓或漲價。

群聯指出，各類型控制晶片需求遠超乎預期，再加上該公司持續增加研發先進控制晶片投資，以滿足全球夥伴與客戶新技術的需求，經審慎考慮整體營運狀況，並為確保長期穩定供給夥伴與客戶的需求，決定依照各產品線的供需狀況進行產品價格調整。

群聯強調，近期看到半導體供應鏈漲價趨勢，且展望2021年似乎沒有和緩的趨勢，並點名包含晶圓廠8吋及12吋晶圓代工價格、IC載板與IC封裝代工價格、DRAM/SDRAM價格、PCB 及Connector、MLCC都有漲價趨勢。

群聯列出的漲價計畫包括全系列快閃記憶體控制晶片與模組，各產品線幅度不一，分別是電源管理IC或其他使用8吋晶圓廠製程之產品漲價幅度將較高，其他快閃記憶體控制IC產品則視各產品產能狀況調整；快閃記憶體模組產品則視市場變化與供需逐步調升。

群聯強調，已經竭盡所能吸收供應鏈漲價對所有客戶的影響，然而為確保後續供應充足，接受各半導體晶圓廠封裝廠與各項原物料價格上漲已是難免，請客戶提早預估年度需求以確保供應無虞。

晶圓廠 快閃記憶體 漲價 群聯

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