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英特爾認為晶片缺貨期將達兩年 和台積電看法相當

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾。英特爾／提供
全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾。英特爾／提供

全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾（Intel）於22日美股盤後公布2021年第1季財報，並說明未來營運展望，該公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）認為，這一波晶片缺貨期將長達兩年，看法與晶圓代工龍頭台積電（2330）相當。

基辛格在英特爾法說會上指出，第2季PC將持續成長，資料中心儘管大幅下滑，但仍優於公司預期，商業、政府需求將逐漸復甦。他預估，英特爾第2季庫存將減少。

針對晶片短缺情況，基辛格表示，供應鏈緊張使可程式化解決方案事業群（PSG）、物聯網事業群（IOTG）業務受衝擊，2021年營收恐會受到波及。

基辛格認為，影響全球經濟活動的供應限制還要持續數個月，必須等到更多產品推出，才能滿足汽車、電子產品等領域的晶片需求，預估全球晶片短缺會在持續兩年。

英特爾認為晶片將缺貨兩年的看法，與台積電相當。台積電總裁魏哲家於日前舉行的法說會上表示，整體半導體需求依舊強勁，產能短缺將至2022年；其中，成熟型製程的新產能要到2023年才會開出，短缺將持續到2023年。

台積電 晶片 英特爾

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