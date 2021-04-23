英特爾認為晶片缺貨期將達兩年 和台積電看法相當

從去年延續至今的漲價潮中，有一項產品的漲價特別引起議論，那就是筆電。4月，已經10年沒漲價的宏碁筆電調漲售價5％到10％，一個向來「只跌不漲」、消費者替代選項極多的產品，竟然反其道而行，令市場高度關注。

2021-04-22 15:18