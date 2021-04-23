醫療是門好生意 研華、安勤、凌華搶入

醫療領域成工業電腦族群鎖定新藍海，繼凌華（6166）日前攜手友達（2409）、台大醫院共同宣布，攜手合作導入於台大醫院導入20台防疫公衛電腦，並推動台灣醫界成立溝通平台後，工業電腦廠安勤（3479）近期也推出最新半強固型平板電腦CAXA0。研華（2395）則是與台北榮總、板橋榮民之家進行遠距醫療合作，未來希望將此解決方案拓展到海外。

據悉，在去年疫情爆發後，工業電腦公司也開始發揮在醫療領域的長才，醫療對工業電腦產品的需求更是成為剛性需求，加上產品單價、毛利率均略高，訂單能見度也較長，因此成為各家工業電腦廠揮軍的目標。

凌華科技董事長劉鈞表示，在新冠肺炎對世界造成莫大影響的非常時期，凌華希望以符合衛生等級的產品設備，為第一線的醫護人員防疫盡一分心力，讓醫護人員得以縮短設備清潔維護的時間。下一階段希望將此公衛電腦產品打入東南亞的醫療市場。

目前台大醫院已將六台防疫公衛電腦導入急診醫學部，疫病門診也部署兩台以供醫護人員及病患、家屬使用。台大醫院將高階公衛電腦導入急診室，因其接觸人員以及需清潔的頻率較高，醫用觸控電腦能供醫護人員易操作、易清潔之一體成型機殼，免去滑鼠及鍵盤，降低醫療照護相關感染機率，提升重症照品質，並守醫療人員健康。

安勤為Intel物聯網解決方案聯盟會員之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的嵌入式解決方案。

安勤近期推出最新半強固型平板電腦CAXA0，採用強化框架、防水密封設計和強化玻璃製造。CAXA0 平板電腦在零售、製造、運輸和物流等領域均能廣泛應用，EN60601-1-2（第四版）認證使其特別適合醫療用途。同時，其他國家如美國、加拿大、歐洲、日本、台灣和中國大陸等均提供認證。

研華近期則宣布已與台北榮總、板橋榮民之家進行遠距醫療合作，在其院所建構高階遠距醫療服務，未來希望將此解決方案拓展到國外。