施耐德展新世代工業電腦 攜誠睿分享數位轉型成功案例

法商施耐德電機Schneider Electric首度參與2021 Touch Taiwan，以啟動未來工業為主題，獨家公開展示2021全新上市的Pro-face新世代工業電腦IPC PS6000，並攜手強大技術合作夥伴誠睿科技實業，首次分享南部扣件大廠數位化轉型的成功案例。

施耐德電機工業自動化事業部產品應用工程經理詹泰一更於大會論壇分享施耐德電機的「燈塔工廠」如何成功透過工業物聯網技術（IIoT）等數位工具有效提升營運效率，並節省超過600萬美元成本的秘訣。

施耐德電機是全球能源管理及自動化領域的數位轉型領導廠商。該公司台灣區總經理張智斌表示，以積極創造開放、可持續性、數據驅動和高效的新一代工業世界。不斷在探索未來工業的可行性，如何透過創新科技做到自動化、數位化的高智慧化工業製造，並整合產官學的資源與力量，共同打造台灣智慧製造生態系，進而帶動台灣產業的升級與智慧轉型，培養高含金量的國際技術能量。

受疫情影響，智慧轉型更能從容應對後疫情時代的劇變。施耐德電機展出「HMI Centric人機中樞體系架構」、「AOA工業擴增實境顧問服務」與「EcoStruxure Machine Advisor機械雲」解決方案、「Modicon PLC M262及Lexium32工業物聯網運動控制解決方案」，透過施耐德電機數位解決方案全面性的優化，得以實現更優質的效率與可持續性的營運支持。

2021全新上市的Pro-face新世代工業電腦IPC PS6000，以成就高效能及低成本的智慧工廠為目標，為整合驅動IIoT（工業物聯網技術）的最新利器，充分利用新數位技術發揮工廠的最佳效益。

詹泰一指出，轉型成為智慧工廠的秘訣在於「數位工具」的挑選。以施耐德電機位於印尼巴淡島的燈塔工廠為例，透過AOA擴增實境、IoT監看與警示系統 、Avantis維護系統及精實數位系統，即可提升12%的生產效率、設備停機減少40%、不良率減少31%、降低25%的非品質成本／廢料成本。不但提高工廠生產力，更有效幫助工廠做出即時正確的決策進而增加產業競爭力，智慧製造在企業與工廠內的重要性可見一斑。

除了施耐德電機在印尼巴淡島的工廠示範，本次展覽中，邀請技術夥伴誠睿科技實業，展示其協助台灣南部扣件大廠所打造完整工業物聯網解決方案，成功地解決營運痛點轉型為智慧工廠，迎接工業4.0所帶來的無限商機。

誠睿科技副總經理盧威任表示，在Pro-face產品服務基礎上，為客戶開發整套的數位化服務，將報工、設備效率分析、設備維護應用全部數位化，捨棄傳統的紙本管理，降低人員誤植、偽造機率和新進人員的學習成本，國內外客戶也可以透過機械雲，即時掌握生產線狀況，加快管理決策速度與準確性，拉近工廠與客戶之間的距離，更協助傳統產業快速轉型智慧化，創造價值。