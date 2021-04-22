台積電首發2600張限制員工股票 超嚴格領取條件出爐！

台積電（2330）今（22）日臨時董事會拍板首發2600張限制型員工股票，成為各界關注焦點，今日晚間，台積電進一步說明相關限制股票領取條件與細節，其中之一為考績必須為S等級以上的超嚴格條件。

不過，台積電強調，主要是為吸引及留任公司高階主管，並將其獎酬連結股東利益與ESG達成情形。

台積電說明，限制員工權利新股為高階主管自獲配後，須符合以下各項條件方可，包含於各既得期間屆滿日仍在職；各既得期間內未曾有違反任何與公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事；達成公司所設定高階主管績效評核指標（即既得期間屆滿之最近一年度績效，以及考核等第至少為「S」（含）以上）與公司營運成果指標。

至於各年度可既得之最高股份比例，台積電說明，發行後屆滿一年50%、屆滿二年25%、以及屆滿三年25%。各年度可既得之實際股份比例與股數須再依公司營運成果指標達成情形計算，並將各年度可既得之最高股數設定為110%，其中100%依下列公司股東總報酬率指標相對達成情形計算可既得股數後，再由薪酬委員會評估本公司環境、社會及公司治理（ESG）成果為調整項，於可既得股數正負10%區間內調整之。計算結果到股為止，未滿一股者無條件捨去。

台積電也指出，領取員工資格條件包含獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現的公司全職高階主管為限。

至於具資格高階主管定義，台積電指出，必須是對公司營運決策有重大影響者，或公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。同時具資格之高階主管得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適當參考因素，由董事長與總裁核定後提報薪資報酬委員會及董事會同意。