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鴻海旗下鴻準出脫VIZIO股票 處分利益4.34億元
鴻海旗下機殼廠鴻準（2354）今（22）日晚間公告，處分電視品牌商VIZIO約74.57萬股，持股比降至8.25%，處分利益約4.34億元，若依鴻準目前股本推算，約當可挹注每股純益0.31元。
鴻準指出，此次依投資策略進行股票出售，在3月26日至30日之間，以每股21美元處分VIZIO普通股，交易總金額達1,565.94萬美元（約新台幣4.35億元）元，此次交易結束後，累計持股仍有1515.78萬股，持股8.25%。
據悉，VIZIO為北美知名智慧電視品牌，VIZIO去年在北美市占率達14%，為第三大品牌廠，僅次韓系品牌三星與中系品牌TCL，該公司今年3月初再度申請股票上市計畫（IPO），並在北美時間3月25日掛牌上市。
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