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台灣康寧20周年 成面板產業重要支柱

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
台灣康寧總經理曾崇凱於2021智慧顯示展覽會中，分享康寧20年來如何為台灣引進前瞻技術、挹注在地研發能量、培育下一代創新與數位人才。台灣康寧／提供
台灣康寧總經理曾崇凱於2021智慧顯示展覽會中，分享康寧20年來如何為台灣引進前瞻技術、挹注在地研發能量、培育下一代創新與數位人才。台灣康寧／提供

台灣康寧今年成立20周年，台灣康寧顯示玻璃總經理曾崇凱表示，康寧在台灣深耕超過20年，參與台灣顯示器產業蓬發展的歷程，並在2021智慧顯示展覽會分享20年來康寧如何為台灣引進前瞻技術、挹注在地研發能量、培育下一代創新與數位人才。

疫後宅經濟推升面板報價續揚，再加上IC等缺料影響，玻璃基板大廠康寧月前破天荒宣布，自今年第2季起適度調高顯示器玻璃基板價格，全面調升售價，確立第2季整體面板價格維持大漲走勢。這波漲勢榮景，讓友達、群創、彩晶及凌巨股價回神，雙虎更是挑戰近十年高點。

台灣康寧在2021智慧顯示展覽會（Touch Taiwan 2021），展出多款應用於顯示與消費性電子產業的最新玻璃技術、表面高度平滑且高緻密度的帶狀陶瓷基板Corning Ribbon Ceramics，以及有抗微生物功效的塗層添加劑Corning Guardiant™。

康寧展位今年特別以「康寧二十，時時有您」為主題，策畫台灣面板產業暨台灣康寧的20周年特展，回顧台灣面板產業重要的里程碑，也展示康寧透過打造在地基礎而成為台灣產業強力後盾。

康寧提供的精密玻璃解決方案，為客製化的玻璃晶圓與面板提供一站式服務，並在客戶整個產品研發週期間提供深入的技術性支援與增值加工技術。精密玻璃解決方案讓客戶得以在半導體與消費性電子產業中採用新興的應用，透過這個業務，康寧累計已出貨700萬片以上的晶圓，並應用於30多萬具裝置上。

康寧 面板 顯示器

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