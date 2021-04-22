富采咬蘋板大單 Q2力拼轉虧為盈

LED龍頭廠富采（3714）受惠蘋果新款iPad Pro即將上市，近期已開始大量出貨給下游供應鏈，預料第2季營收表現將逐月走升。富采副總經理暨發言人張博儀今（22）日指出，從目前公司的Mini LED訂單量來看，「估計很快就能看到轉虧為盈」。

據悉，富采為蘋果新款iPad Pro的Mini LED主要供應商，供貨比重超過五成。張博儀表示，首波用於大客戶高階平板的Mini LED已經於3、4月大量出貨，並將顯著貢獻營收，而未來若大客戶新產品預售狀況優於預期，很可能第二波供貨量會持續提升，進而推升第2季業績走升。

富采目前Mini LED年產能約100萬片，現階段大部分產能都將用於iPad Pro，而下半年預料蘋果新款MacBook也會開始導入Mini LED顯示技術，富采因具備產能與技術優勢，預料將再次擠身供應鏈，並成為主要供應商。

蘋果日前春季發表會大秀新款iPad Pro，並透露新品導入超過1萬顆Mini LED，亮度可達到1,000尼特，無論是色彩飽和度或對比度，都是目前地表上表現最佳的平板。

富采旗下晶電總經理范進雍表示，大客戶對Mini LED顯示技術的投入相當積極，預料此一技術未來還會持續採用，並延伸到下一代產品，而晶電、隆達都已準備好了，將會全力搶攻市場商機。

范進雍認為，雖然新技術導入初期的成本較高，但目前公司的Mini LED良率已達到令人滿意的水準，若大客戶新品能暢銷，對Mini LED市場滲透率將有極大幫助，量能也勢必將達到規模經濟水準，屆時將有助於公司毛利率水準進一步提升。

張博儀補充，公司毛利率從去年第4季約7.5%，今年首季已成長到雙位數，而第2季因Mini LED量產出貨，毛利率還有機會持續走升，有信心單月業績將率先轉虧為盈，進而力拼單季轉盈。

富采今年3月營收25.6億元，月增27.8%，累計首季營收達68.78億元。展望未來，張博儀表示，第2季因大客戶新品上市，估計業績表現持續走升，而下半年會有更多新產品導入Mini LED，因此營運動能將持續轉強，對全年營運展望樂觀。