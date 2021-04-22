Home+中嘉數位總座揭朝華將卸任 新任人選待董事會決議

寬頻服務及有線電視領導品牌Home+中嘉數位今（22）日宣布，現任總經理揭朝華因個人生涯規劃，將於2021年4月30日卸任總經理一職。至於新任總經理人選，中嘉表示，將待近期董事會決議後對外宣布。

針對此次異動，中嘉董事長郭冠群親自召集一級主管宣佈此消息，會中特別感謝揭朝華在2018年底新股東入主中嘉時加入團隊，肩負承先啟後的重要責任，兩年多來，成果斐然。

揭朝華自2018年底接任中嘉總經理，於在任期間，完成中嘉品牌再造，推出全新的Home+品牌及企業願景，從原本有線電視為主的思維，轉型為以寬頻網路為骨幹的數位科技公司。

此外，在產品面，揭朝華帶領中嘉則推出Home+ tv 4K高畫質智慧電視機上盒，於市場上獲得高達80%的滿意度；在寬頻服務上，更領先中華電信、凱擘等同業，率先推出100% 1G網速覆蓋率，兩年來寬頻用戶成長率亦達到市場第一。

這也讓郭冠群表示，謹代表董事會及全體同仁，對揭朝華的傑出貢獻深表肯定與感謝。