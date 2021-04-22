台灣商場影片紅到國外！老外見一景超羨慕：這裡就是天堂啊

近年加密貨幣價格飆漲，掀起一陣「挖礦熱潮」，由於加密貨幣需要使用顯示卡挖礦，市場也面臨顯示卡缺貨的問題，對遊戲玩家來說，更是「一卡難求」。不過，近日有外國網友去逛台灣光華商場，發現架上放著滿滿的顯示卡，讓他相當驚訝，並拍攝下來上傳網路，影片曝光後，引發熱烈討論。

外國網友Marco（馬克）近日在Youtube上傳一部23秒的影片，只見影片中，他去台灣光華商場「尋寶」，發現店家架上擺滿了顯示卡，放眼望去，數量還相當充足，對比目前全球顯卡大缺貨，彷彿是兩個世界。馬克驚訝之餘，立刻拍下「這幕奇景」上傳網路與其他人分享。

目前全球面臨顯示卡大缺貨的問題，台灣電腦商場竟有滿滿的顯示卡，讓許多外國網友超羨慕。 圖擷自 Youtube「Marco」

影片曝光後，引發外國網友熱烈討論。許多人羨慕留言，「這裡就是地球上的天堂！」、「是時候要整理行李飛去台灣了」、「全世界的庫存都在這家店了吧」、「你放這影片是不是想逼死我」、「這畫面讓我好忌妒」。還有人表示，現在顯示卡的價格炒得很高，飛去台灣要花的機票錢，說不定還比黃牛賣得便宜。

據「鍵盤大檸檬」報導，目前台灣電腦零件市場，是有很大一部分是從實體店面售出，加上「搭機購買限制」，如果消費者想買顯卡，還得買整套新電腦，才能取得顯示卡，因此可以抑制搶購、黃牛炒價等問題。

另外，台灣有很多顯示卡大廠，像是微星、技嘉、華擎等業者，有一些業者會選擇在台灣生產顯卡，因此也造就了數量充足的「傲人成績」，讓外國網友羨慕不已。