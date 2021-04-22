國巨首季獲利50.24億元 每股賺10.17元創近10季新高

被動元件大廠國巨（2327）今（22）日公佈2021年第1季營運成果，稅後純益為50.24億元，季增35.5%、年增113.8%，每股純益10.17元，EPS為近10季新高；國巨表示，主要是合併基美（KEMET）的併購效益持續發揮、大中華廠區的產能利用率逐步提升，以及各區域客戶訂單需求暢旺所致。

國巨今年第一季毛利率為39.1%，季增1.1%百分點、年減1.2%百分點，營業利益率為25.5%，較上一季增加2.6%百分點，但較去年同期減少0.1 %百分點。

國巨指出，在合併基美及普思後，公司的營運已有結構性轉變，產品組合及終端應用皆優於同業。國巨過去以生產標準型產品為主，在歷經國際性合併及公司內部產品組合優化調整後，公司營運以生產高階特殊型、客製化產品為主，可有效降低景氣波動的影響，並持續聚焦於車用、工業、醫療、航太、5G／IoT等高階利基市場，為公司創造更穩定的營收及獲利成長動能。

展望第二季度，公司將持續提升大中華廠區的產能利用率，以因應終端市場的強勁需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將密切關注市況，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。