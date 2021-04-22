工業電腦廠安勤 推醫療級半強固平板電腦

工業電腦廠安勤（3479）為Intel物聯網解決方案聯盟會員之一，為專業嵌入式工業電腦製造商，致力於提供完整的嵌入式解決方案。安勤科技推出最新半強固型平板電腦 - CAXA0，採用強化框架、防水密封設計和強化玻璃製造。CAXA0 平板電腦在零售、製造、運輸和物流等領域均能廣泛應用，EN60601-1-2（第四版）認證使其特別適合醫療用途。同時，其他國家（如美國、加拿大、歐洲、日本、臺灣和中國大陸等）均有提供認證。隨著物聯網對智慧裝置的佈署與串連日益綿密與全面，各裝置的機動性、數位化操作，以及即時獲取資訊對每一個智慧型裝置來說至關重要。功能強大的 CAXA0 工作站配備了增強的觸控功能、充電座和醫療認證，可提高其耐用性和可靠性。

CAXA0搭載了高效能的 Intel Celeron N3350 CPU 和明亮、清晰的 10.1 吋彩色 TFT 液晶顯示器。提供了一系列令人印象深刻的功能，使其幾乎適合於各種應用。這款雙作業系統平板電腦進一步拓寬了其適用範圍，可相容於 Windows 10 和 Android 8.1 等作業系統。

板載 4GB 記憶體和快速的 64GB M.2 SSD 提供了充足的儲存容量和性能。在連接性和資料登錄方面，有兩個 USB 3.0 插座、HDMI、整合式 Wi-Fi、藍牙、NFC 讀取器和可選的智慧卡閱讀器可供使用。此外，還有一個可選配的 1D／2D 掃碼器，非常適合掃描病人的 ID 腕帶或用於倉庫庫存管理等應用。感應器包括麥克風、G-感應器（加速度計）、陀螺儀感應器、光線感應器、200 萬位元前置攝像頭和 800 萬位元後置攝像頭（均具有自動對焦功能）。

儘管 CAXA0 輕巧易握，但卻非常耐用，擁有 MIL-STD-810G認證並符合 IP65標準，能夠防塵、防震，甚至還通過了從 4 英尺高的地方跌落到堅硬表面的測試。支援多點觸控（10點）且螢幕由 Corning®-Gorilla®-玻璃保護，可提供高抗劃痕和尖銳物體衝擊的能力，並能帶來卓越的表面品質。

CAXA0 的重量僅 1 公斤，包括續航力高達 6 小時的耐用電池，電池厚度只有 19.95 毫米，不僅能長時間使用，也極方便不需時常替換或充電。平板電腦的背面可連接一條手帶便於持握，還有提供一條更長的背帶可肩側背。選購配件包括了 3槽充電座，隨時需要在移動並同時操作系統的高移動性動態情況下，比如說緊急／教學醫療或倉儲管理等情境，就非常適合隨時隨地為多個電池充電，而無需連接凌亂的充電線。其他選項包括壁掛式安裝套件和帶有 RJ45 局域網路的桌面支架。