NEC人臉辨識系統導入日本兩大國際機場 7月正式啟用

ICT大廠NEC集團 （6701）今（22）日宣布，NEC人臉辨識系統導入成田與羽田國際機場試營運，預計7月正式啟用，透過人臉辨識系統登機手續，乘客只需要登錄其臉部影像，不僅能加速程序的進行，還能達到全程零接觸，降低染疫風險。

NEC說明，人臉辨識系統能協助在機場辦理與進行各種手續（如報到、托運行李、安檢、登機），旅客不需要出示護照與登機證。

此次合作是由營運成田國際機場（NRT）的成田國際機場株式會社（NAA），以及負責營運東京國際機場（羽田機場，簡稱HND）的東京國際空港航廈株式會社（TIAT）在2021年4月開始試用NEC的「Face Express」新登機手續，將人臉辨識技術導入國際旅客的出境程序中。

據了解，該系統過去也已陸續獲得台積電、玉山銀行、美國亞特蘭大機場等採用該系統，在台積電方面採用該系統確保進出廠區人員與協力廠商的核實與辨識，並提升管理效率。