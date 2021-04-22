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GOLF學用接軌聯盟 導入數據庫推出學習地圖

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
GOLF學用接軌聯盟 全新官網上線 導入數據庫推出學習地圖。圖／GOLF提供
GOLF學用接軌聯盟 全新官網上線 導入數據庫推出學習地圖。圖／GOLF提供

GOLF聯盟為提供更完善的教育學習服務，建立學習數據資料庫，記錄學員完整學習歷程，幫助學生從歷程的概念，檢視自己的能力，同時促進校企透過數據庫挖掘優秀人才，達到產學合作雙軌雙向價值；今天推出「學習地圖」專頁，讓學生可以完整瀏覽教育平台學習資源，結合線下研習與場域實作，完善個人學習歷程。

深感大學生畢業後無法與職場順利接軌難題，GOLF聯盟始於2017年底，由友達、仁寶、緯通三大企業登高一呼，齊聚國內多家企業打造「產學接軌、學用合一」的跨產業、跨系所、跨領域知識共享平台。2020年成立社團法人永續經營，2021年官方網站全面改版、教育平台持續優化，期盼以創新教育學習推廣，持續提供大學生豐厚學習資源、深化教育資源服務更多校企，共同培育未來人才。

全新上線的官網導入數據資料庫，學生註冊官網帳號登入後，即可免費觀看線上豐富學習資源、報名線下研習實作課程，逐步建立起完整的接軌職涯學習履歷；欲申請實習同學，經由完成線上專業知識學程後，直接連結104人力銀行至企業實習職缺進行履歷投遞，同時，校企可參考平台上個人學習歷程，預約優秀未來人才，創造更多產學實習就業機會。

GOLF聯盟理事長，緯創副董事長黃柏漙表示：「GOLF聯盟過去3年，已累積近萬名學生申請學習帳號，顯見學生們具有濃厚興趣；緯育今年投入資源支持打造全新官方網站，希望構築更優質產學雙向鏈結平台，期待透過數據庫導入，促使學生與校企間產生雙向軌道，讓同學提前熟悉產業動態、幫助校企掌握人才培育根基，以此幫助大學生站穩在就業起跑點。」

GOLF聯盟主張「學習地圖」，提升「職場軟實力」、「跨域學習力」、「產業專業力」三大能力，提供線上知識學習、線下研習實作及產業場域實習機會，期盼培植大學生具備接軌職場即戰力。

GOLF聯盟以紮實的教育平台學習服務為根基，持續為深耕校園而努力，陸續規劃多場校園巡迴講座，5／4 - 5／6，連續三天即將於台灣大學登場，分別由聯盟成員友達光電、勤業眾信、鈦坦科技、參數科技、微星科技、104人力銀行輪番上陣擔任主講人，以快講形式分享產業趨勢與職場環境的寶貴經驗，期待透過吸引學生聚集聆聽、整合聯盟校企資源，締造出學用接軌、職前培訓、提升企業人才庫「三贏」局面。

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