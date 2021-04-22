聯電第六屆綠獎徵件開跑 培育下一代永續生力軍

從去年起的Covid-19新冠肺炎疫情肆虐全球，到近日台灣遭遇56年來的大旱缺水所帶來的水資源及氣候變遷議題，在在都顯示了環境保護對人類的重要性。適逢422世界地球日，聯華電子（2303）今（22）日宣布，為提倡生態保育所創立的「綠獎」徵件正式開跑！

聯電指出，第六屆綠獎提供300萬元總獎金，公開徵求優質生態保育計畫及青少年環境行動方案。針對永續人才的培育，聯電也將首次走入校園，邀請三位長期致力於守護生態環境的意見領袖與學生面對面，將環境教育進一步向下扎根，培育下一代永續生力軍。

聯華電子共同總經理簡山傑表示，非常感謝為這片土地付出的NGO團體以及長期合作支持綠獎的供應鏈夥伴們，共同為守護台灣這片土地而努力；聯電自2016年發起綠獎以來，五年來已累計支持了30個大型生態保育計畫及青少年環境行動倡議，累積挹注的獎金總金額超過千萬元。在新冠疫情持續影響全球之際，希望藉由綠獎這個平台，讓在台灣各個角落許多默默耕耘的保育故事得以被看見，進而能帶動更多人一起投入生態保育的工作，以擴大社會大眾對台灣這塊土地自然之愛及永續環境的意識。」

第六屆綠獎共有八家企業夥伴一同響應，包括3M、愛德華先進科技、東京威力科創、漢民科技、漢科系統（3402）、智原科技（3035）、大陽日酸，以及欣興電子（3037）。期望凝聚眾人力量，擴大發揮影響力，讓更多人一起為美好的環境而努力。

第六屆綠獎除了進行「大型生態保育計畫」及「青少年環境行動獎」徵件外，今年也首度舉辦校園講座暨徵件說明會，邀請的三位講師包括：《MIT台灣誌》節目導演與製作人麥覺明、海洋議題領域資深記者黃佳琳、及荒野保護協會榮譽理事長李偉文，與同學面對面交流，希望鼓勵更多青少年帶著理想與熱情點燃下一世代公益參與的風氣與環保意識。第六屆綠獎於9月15日徵件截止，歡迎各界致力於環境保護的 NGO 團體、社團法人、青少年等夥伴踴躍參與徵件。詳情請留意綠獎官網動態訊息：https://www.ecoechoaward.com