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台灣真的難再有「護國神山」嗎？ 王美花回應了

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
科睿唯安20日公布2021年全球百大創新機構名錄，經濟部長王美花出席頒獎典禮並致詞。中央社
科睿唯安20日公布2021年全球百大創新機構名錄，經濟部長王美花出席頒獎典禮並致詞。中央社

台灣真的難再有「護國神山」嗎？對此，經濟部長王美花今（22）日表示，不是每一座護國群山都像玉山那麼高，台灣有非常好的供應鏈生態系，切入到像是5G、電動車、AI應用等新領域產業，台灣有它的優勢，經濟部會跟這些產業界新的領域來充分合作，讓台灣很多產業都能成為國際上很重要的角色。

各界期盼繼台積電（2330）之後，我國能再造下座「護國神山」，但台積電創辦人張忠謀昨（21）日出席經濟日報大師智庫論壇專題演講時，直言「難！」。他認為，台積電今日地位與優勢得來不易，盼望政府、社會乃至台積電努力守住並珍惜，迎接來自南韓、尤其是三星電子的挑戰。這也是張忠謀第一次以「強勁競爭對手」形容三星。

王美花指出，半導體產業在台灣經過20、30年的發展，不管是在技術面或相關的發展，都已經站到國際上非常關鍵的地位，也說明台灣過往的基礎環境、投資面、技術發展，以及人才等情形，造就了台灣這麼好的產業。且晶片、半導體在未來產業面還是非常重要的一環，台灣也會持續維持半導體的產業發展和全球競爭力。

此外，針對5G、電動車、AI應用等新領域，王美花表示，政府也會跟產業界充分合作，不管是技術提升、研發方向，或是基礎的配套措施都要積極來發展，讓台灣很多產業都能成為國際上很重要的角色。

台積電 半導體 王美花

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