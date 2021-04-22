快訊

刺殺中國大使？巴基斯坦4死奎達四星酒店自爆恐攻

小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

BCG：台灣安危牽動全球半導體產值超過新台幣13兆元

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group、BCG）認為，全球半導體供應鏈高度集中，尤其以台灣為主，假設天災等因素導致台灣出貨中斷，可能會影響台灣半導體業者營收400億美元，全球半導體製造業和下游蒙受損失將高達4,900億美元、折合新台幣超過13兆元。

波士頓顧問公司和美國半導體協會今（22）日發布最新報告「強化不確定時代下的全球半導體供應鏈」，希望藉由這份報告，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。

波士頓顧問公司指出，全球半導體供應鏈上，至少有超過50各產業活動高度集中，由單一區域供應全球65%以上的市場，是潛在的「單點失效、即全部失效」的脆弱環節，容易受天災、地緣政治等程度不一的風險影響。

波士頓顧問公司舉例，大約75%的半導體製造產能及許多關鍵材料供應都集中在中國大陸和東亞地區，而該地區受地震等天災和地緣政治的影響較大。

此外，全球10奈米以下最先進的半導體產能目前都位於台灣（92%）和韓國（8%），這些生產據點可能會因天災、基礎建設受損或地緣政治衝突而干擾最重要的晶片估應。

BCG董事總經理暨全球合夥人、全球半導體業務負責人徐瑞廷指出，台灣占了全球四成邏輯晶片產能，其中，10奈米以下先進製程產能就超過九成。

波士頓顧問公司在報告中假設，若因上述天災等因素導致台灣出貨中斷，可能會影響台灣半導體業者營收約400億美元，全球半導體製造業和下游蒙受損失將高達4,900億美元。

另外波士頓顧問公司提出的報告另一個假設情境，是針對占全球記憶體晶片產能超過44%的南韓，若是日韓緊張局勢持續，令日本無法出口記憶體主要原料到南韓，南韓半導體業營收恐為蒸發650億美元，而全球電子設備代工廠商營收可能大減7.500億美元。

延伸閱讀

影／全球半導體供應鏈風險報告：「存在脆弱環節」

全球晶片擴產大戰 未來恐產量過剩

矽晶圓搶手 台勝科利多

X-Trail因晶片短缺難產　Nissan日本九州廠下月大幅減產！

相關新聞

獨／台易缺水缺電 傳台積擬移動2萬片12吋產能至南京廠

市場傳出，考量台灣缺水缺電，晶圓代工龍頭台積電（2330）計畫移動產能，將台灣大約2萬片的12吋28奈米以下成熟型製程設...

晶圓代工和封測喊漲 MCU廠盛群、松翰傳出暫停接單

由於晶圓代工廠價格持續看漲，聯電（2303）傳出已向客戶端釋出明年代工價格將上漲至少一到兩成，近期還將有一波一到三成的漲...

聯發科法說 法人關注的重點是「這個」

日前，台積電法說會上雖釋出不少利多消息，但由於預期第二季毛利率、營益率都將低於首季，導致短線上買盤退燒，法說行情失靈，股價連續下壓，但有別以往台積電只要下跌，大盤就很難上漲，這次台股的多頭行情並沒有因此受影響。

台灣真的難再有「護國神山」嗎？ 王美花回應了

台灣真的難再有「護國神山」嗎？對此，經濟部長王美花今（22）日表示，不是每一座護國群山都像玉山那麼高，台灣有非常好的供應...

影／全球半導體供應鏈風險報告：「存在脆弱環節」

波士頓顧問公司(BostononsultGroup)和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，...

亞太電信展示5G共網 傳輸效率達350Mbps以上

亞太電信（3682）今天首次展示與遠傳（4904）共網的5G MOCN（多營運商核心網）網路傳輸速度，下載速度都在350...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。