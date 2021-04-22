BCG：台灣安危牽動全球半導體產值超過新台幣13兆元

波士頓顧問公司（Boston Consulting Group、BCG）認為，全球半導體供應鏈高度集中，尤其以台灣為主，假設天災等因素導致台灣出貨中斷，可能會影響台灣半導體業者營收400億美元，全球半導體製造業和下游蒙受損失將高達4,900億美元、折合新台幣超過13兆元。

波士頓顧問公司和美國半導體協會今（22）日發布最新報告「強化不確定時代下的全球半導體供應鏈」，希望藉由這份報告，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。

波士頓顧問公司指出，全球半導體供應鏈上，至少有超過50各產業活動高度集中，由單一區域供應全球65%以上的市場，是潛在的「單點失效、即全部失效」的脆弱環節，容易受天災、地緣政治等程度不一的風險影響。

波士頓顧問公司舉例，大約75%的半導體製造產能及許多關鍵材料供應都集中在中國大陸和東亞地區，而該地區受地震等天災和地緣政治的影響較大。

此外，全球10奈米以下最先進的半導體產能目前都位於台灣（92%）和韓國（8%），這些生產據點可能會因天災、基礎建設受損或地緣政治衝突而干擾最重要的晶片估應。

BCG董事總經理暨全球合夥人、全球半導體業務負責人徐瑞廷指出，台灣占了全球四成邏輯晶片產能，其中，10奈米以下先進製程產能就超過九成。

波士頓顧問公司在報告中假設，若因上述天災等因素導致台灣出貨中斷，可能會影響台灣半導體業者營收約400億美元，全球半導體製造業和下游蒙受損失將高達4,900億美元。

另外波士頓顧問公司提出的報告另一個假設情境，是針對占全球記憶體晶片產能超過44%的南韓，若是日韓緊張局勢持續，令日本無法出口記憶體主要原料到南韓，南韓半導體業營收恐為蒸發650億美元，而全球電子設備代工廠商營收可能大減7.500億美元。