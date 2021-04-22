影／全球半導體供應鏈風險報告：「存在脆弱環節」

波士頓顧問公司(BostononsultGroup)和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。

波士頓顧問公司全球半導體業務負責人徐瑞廷指出，過去三十年，半導體供應鏈發展出的全球架構，業者得以大幅降低成本並提升產品性能，但近年天災和地緣政治等新的因素可能為既有的全球模式帶來風險。他建議各國決策者需考慮有針對性的政策措施，包括分散半導體製造業據點，並強化全球半導體供應鏈的韌性，以因應未來十年的科技創新。

徐瑞廷說，除了區域集中風險，地緣政治、國家自給自足政策、人才短缺和基礎研究不足，都是全球半導體供應鏈的隱憂。為了強化全球半導體供應鏈的韌性，各國政府正在思考在不同區域打造產能、拓展生產基地和關鍵材料的供應來源，同時在研發投資、培育及吸引人才上投入更多心力。