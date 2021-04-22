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影／全球半導體供應鏈風險報告：「存在脆弱環節」

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
徐瑞廷指出，未來全球半導體供應鏈將以效率與韌性並重，他建議台灣半導體廠商可以在其他區域或國家進行供應鏈重組、尋求合作夥伴時，才能掌握主動權。記者杜建重／攝影
徐瑞廷指出，未來全球半導體供應鏈將以效率與韌性並重，他建議台灣半導體廠商可以在其他區域或國家進行供應鏈重組、尋求合作夥伴時，才能掌握主動權。記者杜建重／攝影

波士頓顧問公司(BostononsultGroup)和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節，為建立長期供應鏈韌性提出建言。

波士頓顧問公司全球半導體業務負責人徐瑞廷指出，過去三十年，半導體供應鏈發展出的全球架構，業者得以大幅降低成本並提升產品性能，但近年天災和地緣政治等新的因素可能為既有的全球模式帶來風險。他建議各國決策者需考慮有針對性的政策措施，包括分散半導體製造業據點，並強化全球半導體供應鏈的韌性，以因應未來十年的科技創新。

徐瑞廷說，除了區域集中風險，地緣政治、國家自給自足政策、人才短缺和基礎研究不足，都是全球半導體供應鏈的隱憂。為了強化全球半導體供應鏈的韌性，各國政府正在思考在不同區域打造產能、拓展生產基地和關鍵材料的供應來源，同時在研發投資、培育及吸引人才上投入更多心力。

徐瑞廷指出，未來全球半導體供應鏈將以效率與韌性並重，尤其考慮在國防、電信、醫療等關鍵領域建立最低可行產能，台灣作為半導體價值鏈上的要角，他建議台灣半導體廠商可以在其他區域或國家進行供應鏈重組、尋求合作夥伴時，積極參與其中，才能掌握主動權。

波士頓顧問公司和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，波士頓顧問公司全球半導體業務負責人徐瑞廷在報告中點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節。記者杜建重／攝影
波士頓顧問公司和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，波士頓顧問公司全球半導體業務負責人徐瑞廷在報告中點出全球半導體供應鏈上的脆弱環節。記者杜建重／攝影

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