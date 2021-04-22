快訊

刺殺中國大使？巴基斯坦4死奎達四星酒店自爆恐攻

小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／台易缺水缺電 傳台積擬移動2萬片12吋產能至南京廠

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導
台積電南京廠實景。台積電／提供
台積電南京廠實景。台積電／提供

市場傳出，考量台灣缺水缺電，晶圓代工龍頭台積電（2330）計畫移動產能，將台灣大約2萬片的12吋28奈米以下成熟型製程設備，移至中國大陸南京廠，等於南京廠產能將擴增一倍。

對於產能設備移動計畫，台積電表示，公司不評論市場傳聞，產能規劃以公開資訊為主。

台積電的南京廠目前月產能已達成原訂的2萬片目標，製程技術以12奈米及16奈米為主。

市場傳出，考量國內新增新的廠區不易，加上容易缺水、缺電，台積電重新思考兩岸產能配比，計畫將一部分台灣12吋廠的機器設備移至大陸南京廠，擴增南京廠的28奈米以下產能。

外界預估，台積電此次移動的機器設備大約是2萬片的產能，等於南京廠產能可以再擴增一倍。

台積電於2015年決定到南京投資，南京廠曾經打破台積電多項紀錄，從動土到進機只花14個月，成為該公司建廠最快、上線最快，也是最美的廠區。

據台積電財報資料顯示，台積電南京廠前年營運順利轉虧為盈後，獲利貢獻度逐步提升，去年全年獲利已經超過120億元。

從短期營運來看，據台積電預估，第2季營收將介於129-132億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%；毛利率49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。

台積電第2季財測偏弱，主要受到智慧型季節性影響所致，法人普遍認為主要來自5奈米大客戶蘋果訂單調節；毛利率則因為5奈米量產，折舊攤提成本較高影響。

台積電等科技大廠已啟動水車到各建築工地載水應急。記者宋健生／攝影
台積電等科技大廠已啟動水車到各建築工地載水應急。記者宋健生／攝影

延伸閱讀

勞動部「大師名人講座」 台積電、南科管理局主管開講

影／因應缺水鑿井 立委憂造成地層下陷

江啟臣：台灣面臨乾旱缺水籲蔡英文別讓人民變氣候難民

影／萬里山泉水終年不斷 量大到洗馬路 中部缺水很羨慕

相關新聞

獨／台易缺水缺電 傳台積擬移動2萬片12吋產能至南京廠

市場傳出，考量台灣缺水缺電，晶圓代工龍頭台積電（2330）計畫移動產能，將台灣大約2萬片的12吋28奈米以下成熟型製程設...

晶圓代工和封測喊漲 MCU廠盛群、松翰傳出暫停接單

由於晶圓代工廠價格持續看漲，聯電（2303）傳出已向客戶端釋出明年代工價格將上漲至少一到兩成，近期還將有一波一到三成的漲...

聯發科法說 法人關注的重點是「這個」

日前，台積電法說會上雖釋出不少利多消息，但由於預期第二季毛利率、營益率都將低於首季，導致短線上買盤退燒，法說行情失靈，股價連續下壓，但有別以往台積電只要下跌，大盤就很難上漲，這次台股的多頭行情並沒有因此受影響。

台灣真的難再有「護國神山」嗎？ 王美花回應了

台灣真的難再有「護國神山」嗎？對此，經濟部長王美花今（22）日表示，不是每一座護國群山都像玉山那麼高，台灣有非常好的供應...

影／全球半導體供應鏈風險報告：「存在脆弱環節」

波士頓顧問公司(BostononsultGroup)和美國半導體協會發布最新報告《強化不確定時代下的全球半導體供應鏈》，...

亞太電信展示5G共網 傳輸效率達350Mbps以上

亞太電信（3682）今天首次展示與遠傳（4904）共網的5G MOCN（多營運商核心網）網路傳輸速度，下載速度都在350...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。