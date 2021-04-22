獨／台易缺水缺電 傳台積擬移動2萬片12吋產能至南京廠

市場傳出，考量台灣缺水缺電，晶圓代工龍頭台積電（2330）計畫移動產能，將台灣大約2萬片的12吋28奈米以下成熟型製程設備，移至中國大陸南京廠，等於南京廠產能將擴增一倍。

對於產能設備移動計畫，台積電表示，公司不評論市場傳聞，產能規劃以公開資訊為主。

台積電的南京廠目前月產能已達成原訂的2萬片目標，製程技術以12奈米及16奈米為主。

市場傳出，考量國內新增新的廠區不易，加上容易缺水、缺電，台積電重新思考兩岸產能配比，計畫將一部分台灣12吋廠的機器設備移至大陸南京廠，擴增南京廠的28奈米以下產能。

外界預估，台積電此次移動的機器設備大約是2萬片的產能，等於南京廠產能可以再擴增一倍。

台積電於2015年決定到南京投資，南京廠曾經打破台積電多項紀錄，從動土到進機只花14個月，成為該公司建廠最快、上線最快，也是最美的廠區。

據台積電財報資料顯示，台積電南京廠前年營運順利轉虧為盈後，獲利貢獻度逐步提升，去年全年獲利已經超過120億元。

從短期營運來看，據台積電預估，第2季營收將介於129-132億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%；毛利率49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。

台積電第2季財測偏弱，主要受到智慧型季節性影響所致，法人普遍認為主要來自5奈米大客戶蘋果訂單調節；毛利率則因為5奈米量產，折舊攤提成本較高影響。