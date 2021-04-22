晶圓代工和封測喊漲 MCU廠盛群、松翰傳出暫停接單

由於晶圓代工廠價格持續看漲，聯電（2303）傳出已向客戶端釋出明年代工價格將上漲至少一到兩成，近期還將有一波一到三成的漲幅，封測廠同樣喊漲。市場傳出，微控制器（MCU）廠盛群（6202）和松翰（5471）已向客戶端暫停2022年的報價，產生骨牌效應。

具盛群向客戶端發出的通知，因晶圓廠和包裝廠通知近期將有另一波漲價，漲幅15%到30%；晶圓廠規劃5月上旬提供明年度的生產片數，盛群將待確定後公告2022年的接單規則，並於5月中旬前恢復接受2022年訂單。

盛群在公告中表示，2022年已經收訂金的訂單，交期會依照確定後生產片數，重新安排新的交期，2022年產能訂單接滿後，就會暫停接單；2023年交期的訂單，預定等待2022年5月晶圓廠提供2023年產能後，才會開放接單。

市場傳出，除了盛群外，另一家MCU廠松翰也傳出暫停接單。法人認為，這一波MCU廠暫停接單潮主要源自於近期聯電正與客戶單研商明年的產能和價格所致，因價格持續高漲，礙於成本難以估算，不得不先暫停接單。

聯電日前就傳出新一輪漲價行動，甚至覆蓋至2022年，市場即預期，將因此驅動新一輪晶片廠漲價潮，系統廠將面臨缺料和漲價風暴。

聯電方面表示，不回應價格問題，相關產業趨勢將於28日的法說會上向外界逐一說明。

從晶圓代工廠來看，今年仍以聯電、力積電的價格漲勢最凶猛，龍頭台積電（2330）目前仍僅對過去價格偏低、使用高壓製程的驅動晶片客戶調漲售價。

由於今年的產能分配已經結束，現在各大晶片廠正與代工廠進行明年度的產能分配，同時討論明年度代工價格，在市況緊俏不變的情況下，聯電的代工價格自然上揚，市場預估力積電也不會例外。

因代工、封測成本持續墊高，法人預期，晶片廠下半年至明年仍會向客戶端轉嫁成本，將會驅動新一輪晶片廠漲價潮。