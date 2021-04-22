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航海王贏股王！長榮突破80元關卡 市值逾4,200億超車大立光

全國首例！台師大111年起每學期改16周 年底就放寒假

大家期待護國群山 謝金河：只是期待！還要更努力

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台積電（2330）創辦人張忠謀直言台灣要再造下一座護國神山「難」，財信傳媒董事長謝金河今(22)日也表示，台灣不容易有第二座神山，「大家都很希望台灣有第二座護國神山，甚至是護國群山，但這只是大家的期待！大家還要更努力」。

謝金河今日以「重視市值甚於股價」為題在臉書發文指出，經濟日報主辦的論壇，邀來超重量級台積電創辦人張忠謀演講，成為全場最吸睛的焦點。謝金河說，上次張忠謀提到台灣的半導體產業勢必成為全球地緣政治的焦點，這一年來大家都強烈感受到了。這回張創辦人提到台灣要有第二座護國神山很難，同樣引起外界熱烈討論。

謝金河指出，張董事長定位護國神山，必須有：對全世界重要、有高市場占有率的行業、創新產品及商業模式、及多年經營及努力，綜合這些條件，他只看到半導體製造，要創造下一個護國神山，張忠謀只有一個字：「難」！

謝金河以自己及呂宗耀接受李鴻基與谷月涵邀請，參加寬量主辦的來賓之夜論壇為例指出，當時「我們都有一個共識：台灣不容易有第二座神山」，正好與張忠謀的論點互相呼應。

謝金河強調，要成為護國神山，除了張忠謀開出的條件，從總市值就可以看到端倪；台積電市值約6,000億美元，和台灣GDP總量相近，當然會是台灣的護國神山。

往下找，誰是護國神山？謝金河說，鴻海（2317）590億美元，聯發科（2454）558億美元，都不到台積電十分之一；300億美元級的也只有台塑化（6505）及中華電信（2412），台達電（2308）努力往上爬，市值也只有277億美元，最大的金控國泰金（2882）只有238億美元。

謝金河強調，大家都很希望台灣有第二座護國神山，甚至是護國群山，但這只是大家的期待！大家還要更努力；他認為，在資本市場聽到誰是股王？其實市值比股價重要。

謝金河表示，「這些年，大立光（3008）很大的心思在防杜外人介入經營權，卻忘了創造更大的市值，如今已遠遠被舜宇光學拋離，今天長榮海運（2603）市值很可能進一步超越大立光，成為市值第18的企業」；另外，「聯發科挑戰高通，還有未竟之志，鴻海必須在MIH得分」。

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