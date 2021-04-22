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張忠謀定位護國神山條件 謝金河指從總市值還可見端倪

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀昨天出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影
台積電創辦人張忠謀昨天出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

台積電（2330）創辦人、半導體教父張忠謀昨天出席經濟日報主辦的「2021大師智庫論壇─新經濟 新機遇 新挑戰」論壇，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢─對台灣政府、社會、以及台積電的呼籲」為題演講，對於各界期盼台積電之後，我國能再造下座「護國神山」，張忠謀直言「難」。財信傳媒董事長謝金河表示，大家都很希望台灣有第二座護國神山，甚至是護國群山，「但這只是大家的期待！大家還要更努力。」

經濟日報主辦的論壇，邀來超重量級的台積電創辦人張忠謀來演講，成為全場最吸睛的焦點。謝金河表示，上次張忠謀提到台灣的半導體產業勢必成為全球地緣政治的焦點，這一年來大家都強烈感受到了。這回張忠謀提到台灣要有第二座護國神山很難，同樣引起外界熱烈討論。

張忠謀定位護國神山，必須有如下條件：對全世界重要，有高市場占有率的行業，創新產品及商業模式，及多年經營及努力，綜合這些條件，他只看到半導體製造，要創造下一個護國神山，張忠謀只有一個字：「難」！

謝金河說，讓他想到前些天，他和呂宗耀接受李鴻基與谷月涵之邀，參加寬量主辦的來賓之夜論壇，都有一個共識：台灣不容易有第二座神山，正好與張忠謀的論點互相呼應。要成為護國神山，除了張忠謀開出的條件，我們從總市值就可以看到端倪。台灣的台積電市值約6000億美元，和台灣GDP總量相近，這當然會是台灣的護國神山。

「往下找，誰是護國神山？」謝金河說，鴻海590億美元、聯發科558億美元，都不到台積電十分之一，300億美元級的也只有台塑化及中華電信，台達電努力往上爬，市值也只有277億美元，最大的金控國泰金只有238億美元。

「大家都很希望台灣有第二座護國神山，甚至是護國群山，但這只是大家的期待！大家還要更努力。」謝金河說，我們在資本市場聽到誰是股王？其實市值比股價重要。

台積電 張忠謀

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