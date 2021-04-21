立訊營收成長快速 但存貨與大客戶佔比過高是隱憂
立訊公布2020年營收為人民幣925億元，年增47.96%；淨利人民幣72.25億元，年增53.28%。不過，最大客戶占立訊營收比重高達69.2%，存貨金額也過高，將影響毛利率表現，是立訊未來發展的隱憂。
立訊2020年營收雖然成長47.96%，但是最大客戶（蘋果）占營收比重近七成，對比2018年占營收比重僅44%，成長了25%。至於存貨金額部分，自2020年初到年末也增加了72%。毛利率從2019到2020年，衰退了1.82%，從 19.91% 滑落至 18.09%。
市場人士表示，從營收方面來看，立訊2020年營收有高達近五成的增幅，意味著立訊已開始積極切入組裝業務，營收才會有如此增幅。
從庫存管理的角度看，市場人士指出，存貨金額過高，不利於公司快速擴張，尤其是在毛利率偏低的組裝代工產業，生產及存貨管理必須精準到位，否則會影響毛利率的表現，事實證明，立訊的毛利正開始下滑中。
至於客戶營收占比部分，立訊比鴻海的單一客戶依賴程度還要高近20％。同時，立訊主要負責的大客戶產品銷量正呈現下滑，且過於單一（耳機），產品週期迭代影響很大。
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